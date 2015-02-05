نهادهای دینی در کاهش آسیب های اجتماعی تاثیرگذارند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه در جلسه ستاد اقامه نماز استان اظهارداشت: مساجد پناهگاه خوبی برای جوانان هستند که باید یک نگاه جدیدی به این حوزه صورت بگیرد.

استاندار عنوان کرد: تا پایان سال دستگاه های ذی ربط در حوزه امور فرهنگی و دینی باید با محوریت معاونت سیاسی و امنیتی استانداری نسبت به برگزاری جلسات و شناسایی مساجد فعال در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی جوانان اقدام کنند.

وی ادامه داد: ائمه جماعاتی که فعال بوده و باور به رویکرد جدید نسبت به نقش و جایگاه مساجد دارند باید شناسایی و در اجرای طرح های اثر گذار در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی مشارکت کنند.

استاندار بیان کرد: در سال ۹۴ باید در این حوزه نگاه جدیدی به مساجد داشته باشیم و اگر بتوانیم ۳۰ درصد از ظرفیت مساجد استفاده کنیم بسیاری از ناهنجارهای اجتماعی کم می شود.

وی در ادامه با اشاره به دستور جلسه ستاد اقامه نماز درخصوص ترویج فرهنگ نماز در مهدکودک ها اظهارداشت: براساس متون دینی، مهد کودک به مفهوم جدید کلمه فاقد اصالت است و بهترین مهد برای کودکان آغوش پرمهر مادر است.

استاندار افزود: امروز در شرایط اضطرار و وضعیتی که زوجین همزمان شاغل هستند به مهد کودک های جدید رسیده ایم که نباید آن ترویج داد.

وی ادامه داد: فضای مهد کودک ها باید بگونه ای باشد که بدآموزی نداشته باشند و فضای آنها باید دینی و دلنشین باشد.

در ابتدای این جلسه گزارشی از وضعیت مهدهای کودک و برنامه ها و محتوای آموزش این مراکز توسط دکتر افشار مدیرکل بهزیستی استان ارائه شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر۱۱۰ مهد کودک در استان داریم که ۶ درصد ازکودکان استان در این مراکز نگهداری می شوند و در ترویج فرهنگ نماز بیشتر مربیان این مراکز و مهدهای کودک به عنوان جامعه هدف مد نظر است.