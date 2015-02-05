مصاف گربه سیاه تبریزی ها با تراکتورسازی/تبریز «شهر رویایی» پدیده!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور فردا جمعه با انجام سه مسابقه باقی مانده به پایان می رسد و طی آن در یکی از بازی های مهم، تیم تراکتورسازی تبریز از ساعت ۱۶ در ورزشگاه یادگار امام (ره) به دیدار تیم پدیده می رود.

امیدواری تراکتوری ها به صدرنشینی

تیم تراکتورسازی تبریز که هفته قبل در زمین تیم ملوان بندرانزلی به تساوی بدون گل رسید و یک پله در جدول پائین آمد، این هفته برابر تیم بحرانی پدیده مشهد به میدان خواهد رفت.

تراکتورسازی با وجود اینکه هفته قبل شانس صدرنشینی اش را با توقف در انزلی از دست داد، اما با این حال در هفته نوزدهم نیز از این بخت برخوردار است که با توجه به توقف دیگر تیم های مدعی از جمله تساوی دو تیم سپاهان و نفت تهران، یک بار دیگر بالاترین خانه جدول را به خود ثبت کند.

هم اکنون تیم تراکتورسازی تبریز با ۳۲ امتیاز در رده پنجم جدول ایستاده و بالاتر از این تیم تبریزی، نفت تهران با ۳۵ امتیاز صدرنشین است و تیم های سپاهان اصفهان، استقلال و فولاد خوزستان هر کدام با ۳۴ امتیاز در رده های دوم تا چهارم قرار گرفته اند. البته فولاد و تراکتورسازی یک بازی کمتر از سه تیم دیگر بالانشین انجام داده اند و با برگزاری بازی های فردا، جدول لیگ برتر تغییر خواهد یافت و احتمال دارد تراکتورسازی یا فولاد به شرط پیروزی در بازی های این هفته خود صدرنشین جدید جدول لقب بگیرند.

البته با توجه به دیدار سخت فولاد برابر استقلال خوزستان در دربی اهواز، شاگردان رسول خطیبی از این شانس برخوردار هستند که با شکست پدیده در تبریز به صدر جدول صعود کنند. تساوی نفت و سپاهان نتیجه ای بود که هواداران تراکتورسازی در انتظار آن نشسته بودند و اکنون که این نتیجه دلخواه تراکتوری ها رقم خورده، نوبت شاگردان رسول خطیبی است که شادی هواداران این تیم را دو چندان کنند.

پدیده، گربه سیاه تیم های تبریزی

تیم پدیده مشهد که به تازگی با مشکلاتی نیز مواجه شده است، هم اکنون با ۲۱ امتیاز در خانه دهم ایستاده و چنانچه دست خالی از تبریز برود، احتمال دارد که تا رده دوازدهم نیز سقوط داشته باشد. این تیم مشهدی که فصل را خیلی خوب شروع کرده بود، در ادامه فصل و بخصوص در چند هفته اخیر لیگ برتر نتوانست به خوبی هفته های آغازین فصل نتیجه بگیرد و این افت پدیده ای ها تا جایی ادامه یافت که این تیم را از رده های بالایی جدول تا رده دهم پائین کشید.

پدیده تیمی است که تبریزی ها در این فصل به هیچ عنوان خاطره خوبی از بازی با این تیم ندارند و شاگردان علیرضا مرزبان به نوعی در یک نیم فصل خود تبدیل به گربه سیاه تیم های تبریزی کردند. پدیده در فصل جاری چهار بار با تیم های تبریزی پیکار کرده و در هر چهار مسابقه نیز پیروز شده است. جالب اینکه پدیده سه برد از چهار پیروزی خود را در تبریز جشن گرفته و هم تراکتورسازی و هم گسترش فولاد را در تبریز شکست داده است.

چهار پیروزی پدیده برابر گسترش فولاد و تراکتورسازی در نیم فصل

تیم مرزبان در اولین بازی که برابر تبریزی ها به میدان رفت، در هفته چهارم لیگ برتر در مشهد از تیم تراکتورسازی پذیرایی کرد و با یک گل به برتری رسید. دومین رویارویی پدیده با تیم های تبریزی، به بازی هفته یازدهم این تیم در زمین تیم گسترش فولاد برمی گردد که در ان بازی هم تیم مشهدی با یک گل صاحب پیروزی شد.

تیم پدیده در سومین مصاف خود با تیم های تبریزی، ۲۴ روز پس از برتری در بنیان دیزل، این بار از چارچوب بازی های مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی در همان ورزشگاه خانگی گسترش فولاد به برتری دو بر یک رسید تا در بردن تیم های تبریزی هت تریک کند.

اما اوج کار تیم پدیده مشهد در بازی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی برابر تراکتورسازی و در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز بود که توانست در پایان ۱۲۰ دقیقه، با نتیجه دو بر یک به پیروزی رسیده و ضمن کنار زدن دومین تیم تبریزی حاضر در این رقابت ها، صاحب چهارمین برد خود برابر تیم های این شهر در طول یک نیم فصل شود.

تبریز؛ شهر رویایی پدیده!

با این شرایط می توان تبریز را "شهر رویایی" برای تیم فوتبال پدیده قلمداد کرد، شهری که به لحاظ نتیجه گیری برای تیم پدیده واقعا رویایی بوده است؛ البته رویای اینکه این تیم مشهدی بتواند برای پنجمین بار فاتح پیکار با تیم های تبریزی شود، شاید عاقبتی به مانند "شهر رویایی پدیده" پیدا کند و این بار واقعیت چیز دیگری رقم بخورد و رسول خطیبی اجازه ندهد تا شکست های تیم های تبریزی برابر تیم پدیده به تعداد انگشتان یک دست افزایش یابد.

به نظر می رسد اکنون نوبت آن رسیده که تیم تحت هدایت فنی رسول خطیبی برابر گربه سیاه تیم های تبریزی قدعلم کرده و برای اولین بار در فصل جاری، تیم پدیده را از رسیدن به پیروزی بازدارد.

کاری که با توجه به آمادگی خوب بازیکنان تیم تراکتورسازی و البته بحرانی که دامن پدیده را گرفته است، نمی تواند چندان دور از ذهن باشد.

دیدار دو تیم تراکتورسازی و پدیده از ساعت ۱۶ فردا جمعه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به انجام می رسد.

تساوی گسترش فولاد در خانه پیکان

اما در بازی های آغازین هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال کشور، دیروز چهارشنبه، تیم استقلال تهران از ساعت ۱۵:۳۰ در کرج به میهمانی تیم سایپا رفت و با یک گل به برتری رسید. از ساعت ۱۶ نیز دو تیم بالانشین سپاهان و نفت تهران در اصفهان برابر یکدیگر صف آرایی کردند که حاصل آن تقسیم امتیازات با ثبت نتیجه مساوی یک بر یک بود. گسترش فولاد تبریز هم در خانه پیکان تهران به نتیجه مساوی یک بر یک رضایت داد.

این مسابقات امروز پنجشنبه با انجام دو بازی پیگیری می شود و بر اساس برنامه از ساعت ۱۵:۳۰ تیم راه آهن تهران در خانه با ذوب آهن اصفهان بازی می کند و همزمان با این بازی، تیم نفت مسجدسلیمان در زمین خود برابر تیم صبای قم به میدان می رود.

بازی های هفته نوزدهم لیگ برتر باشگاه های کشور روز جمعه هفته جاری ۱۷ بهمن با انجام سه دیدار باقی مانده به پایان می رسد و طی آن در یکی از این دیدارها تیم تراکتورسازی تبریز از ساعت ۱۶ در ورزشگاه یادگار امام (ره) این شهر برابر پدیده مشهد صف آرایی می کند. از ساعت ۱۷:۰۵ پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران پذیرای تیم فانوس به دست ملوان بندرانزلی خواهد بود و سرانجام از ساعت ۱۷:۱۵ دو تیم خوزستانی استقلال و فولاد دربی فوتبال اهواز را برگزار خواهند کرد.

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گزارش از: محمود نصیرپور