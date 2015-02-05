فاز اول تقاطع حمید تبریز با اعتبار ۸۰ میلیارد ریالی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب عبداله پور صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به افتتاح این تقاطع گفت: فاز اول تقاطع غیرهمسطح سردار شهید حمید باکری به منظور تسهیل تردد مسافرین و شهروندان از سوی دروازه تهران در راستای شرق و غرب مسیر به طول ۶۵۰ متر و عرض ۲۰ متر در میدان استاد شهریار احداث شده است.

وی با اشاره به مشخصات کیفی این پروژه افزود: دیواره‌های این پروژه به صورت شمع بتنی، تیرهای آن فلزی و پایه‌های آن از بتن‌آرمه در نظر گرفته شده و با اجرای ۲۶۴ شمع، پیگیری می‌شود.

عبداله پور افزود: عملیات اجرایی پروژه تقاطع غیرهمسطح سردار شهید حمید باکری، در تیرماه سال جاری آغاز شده و مدت ۱۴ ماه به عنوان زمان لازم جهت اجرای پروژه عنوان شده بود اما هم اکنون بعد از گذشت هشت ماه از آغاز این پروژه، قبل از موعد مقرر افتتاح خواهد شد.

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز با بیان اینکه روز ۱۹ بهمن ماه شاهد افتتاح این پروژه خواهیم بود، گفت: اعتبار این پروژه عمرانی ۸۰ میلیارد ریال بوده که در فاز دوم این میدان طبق طرح ارائه شده روگذر ضلع شمال به جنوب این طرح نیز پیش‌بینی شده است.

وی افزود: فاز دو این پروژه برای تکمیل تقاطع غیرهمسطح سردار شهید حمید باکری در قالب رو گذر از سوی معاونت عمرانی شهرداری منطقه دو در راستای شمال به جنوب میدان استاد شهریار به عنوان پرترددترین ورودی کلانشهر تبریز هم اکنون در حال اجرا بوده و در سال آینده افتتاح خواهد شد.