اتخاذ تدابیرکوتاه مدت و بلندمدت برای شرایط تحریم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا با بیان اینکه در عرصه اقتصاد، چشم انداز بیست ساله و اقتصاد مقاومتی یک آرمان بلند مدت است و تحریم‌ها یک موضوع کوتاه مدت، افزود: موضوعات کوتاه مدت همچون پله هایی هستند که ما با طی کردن آن ها، مسیر خود را برای دستیابی به آینده‌ای روشن، هموار می کنیم.

وی اضافه کرد: اگر فقط چشم به چالش‌ها و تکانه ها بدوزیم، قدرت حرکت خود را از دست خواهیم داد، لذا مسیر آینده را باید با اهداف درخشان روشن کرد.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به تنش‌ها، چالش‌ها، تکانه‌ها و بحران‌ها به عنوان امری همیشگی در زندگی روزمره، گفت: باید با یک دست امور کوتاه مدت را مدیریت کنیم و با دست دیگر به امور بلند مدت بپردازیم.

طیب نیا خاطر نشان کرد: بی توجهی به تکانه ها و بحران‌ها ممکن است به توهم گرایی خوشبینانه منجر شود و بی‌توجهی به اهداف بلند مدت هم ممکن است ما را اسیر روزمرگی کند، لذا باید ترکیبی از انضباط و انعطاف را مدنظر داشت، انضباط در پی گیری اهداف بلند مدت و انعطاف در پاسخگویی به موضوعات کوتاه مدت.

وی گفت: رمز موفقیت این هدف ارتباط مسائل کوتاه مدت به اهداف بلند مدت است، هر چالش و بحرانی روزی به اتمام می رسد و در این بین کشوری موفق است که بتواند چالش‌ها و بحران‌ها را با رویکردی بلند مدت حل و فصل کند و پشت سر بگذارد.

چهارمین سمپوزیوم ایران در افق ۱۴۰۴ با محوریت مدیریت جامع و راهبردی انرژی، آب و تجارت کشور در افق سند چشم انداز، با حضور برخی از مقامات عالیه کشور طی روزهای ۲۰ و ۲۱ بهمن ماه در مرکز همایش‌های بین المللی تهران برگزار می شود.

این سمپوزیوم به همت مجمع تشخیص مصلت نظام برگزار می شود، و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر نفت، وزیر نیرو و و زیر صنعت معدن و تجارت سخنرانان اصلی آن خواهند بود.

در چهارمین سمپوزیوم ایران در افق ۱۴۰۴علاوه بر وزرا، روسای کمیسیون های اقتصادی و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استادان ۵۵ دانشگاه و مرکز علمی داخلی و خارجی نیز حضور خواهند داشت.

روز نخست این سمپوزیوم مراسم افتتاحیه و سخرانی و ارائه نظرات مقامات مختلف کشوری است و روز دوم هم به مسائل تخصصی و علمی از جمله سه پانل تخصصی، مدیریت جامع انرژی کشور، مدیریت راهبردی بحران آب کشور و چشم انداز تجارت ایران بعد از لغو تحریم ها اختصاص یافته است.