به گزارش خبرگزاری مهر، در دهه مبارک فجر هوشنگ علی مددی سرپرست رایزنی فرهنگی کشورمان در ژاپن با مسئولین بخش فلسفه دانشگاه تویو در توکیو ملاقات و مجموعه ۲۱ جلدی دایره المعارف بزرگ اسلامی که از سوی مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی ) ارسال گردیده بود را به مسئولین این دانشگاه اهدا نمود.

در ابتداي اين ديدار سرپرست رایزنی فرهنگی کشورمان آیت الله موسوی بجنوردی را به روسای این دانشگاه به معرفی مرکز پژوهشهای ایرانی اسلامی پرداخت و فعالیتهای این مرکز را تشریح نمود و گفت: آثار این مرکز در دانشگاهها و مراکز معتبرعلمی جهان از جایگاه ویژه ای برخوردار است و برای اولین بار این مجموعه در کشور ژاپن به این دانشگاه اهدا می‌گردد.

وی اظهار امیدواری کرد که همه اساتید و دانشجویان ژاپنی از این مجموعه بهره‌مند شوند و خواستار گسترش همکاریها و ارتباطات بیشتر دانشگاه تویو با دانشگاهها و مراکز علمی کشورمان شد و اظهار كرد: دانشگاهها و مر اکز علمی جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری در همه زمینه ها با دانشگاه تویو می باشند.

مددي همچنین به معرفی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و نحوه همکاری این سازمان در بخشهای مختلف به ویژه همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی پرداخت و آمادگی سازمان و رایزنی فرهنگی کشورمان در ژاپن را جهت هر گونه همکاری و مشارکت در برگزاری برنامه‌های مشترک اعلام داشت.

پروفسور شین ناگایی رئیس بخش دپارتمان مرکز پزوهش های فلسفه دانشگاه تویو ژاپن ضمن تقدیر و تشکر از مسئولین مرکز دایره المعاف بزرگ اسلامی گفت: از شما تشکر می‌کنم که این گنجینه ارزشمند برای اولین بار در ژاپن به دانشگاه ما راه یافت. ما به همه دانشگاه‌ها اعلام خواهیم کرد که همه می‌توانند از این مجموعه بزرگ و غنی استفاده و بهره‌برداری کنند.

وي در بخش دیگری از سخنان خود در مورد علاقمندی دانشجویان و اساتید ژاپنی به فرهنگ و تمدن ایرانی اشاره و اظهار امیدواری کرد که ما در آینده نزدیک همکاری‌های مشترک را گسترش دهیم.

رئیس بخش دپارتمان مرکز پزوهش های فلسفه دانشگاه تویو ژاپن همکاری و تبادلات بین دانشگاه‌های ژاپن و ایران را ارزشمند توصیف نمود و خواهان همکاری گسترده‌تر در زمینه‌های مختلف شد.