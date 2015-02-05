مرکز تخصصی تفسیر موسسه آموزش عالی اسراء در تهران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور آیت الله رشاد رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران، دکتر رضا صالحی امیری مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، آیت الله غروی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی ریاست بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء، اساتید و فضلای حوزه علمیه، نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید و جمعی از طلاب و دانش پژوهان پذیرفته شده در این موسسه آموزش عالی حوزوی در محل این موسسه برگزار شد.

مرکز تخصصی تفسیر موسسه آموزش عالي اسراء (واحد تهران) در مقطع کارشناسی ارشد (سطح سه) اقدام به پذیرش طلاب علاقمند به ادامه تحصیل در رشته تخصصی تفسیر قرآن کریم خواهد کرد.



موسسه آموزش عالي اسراء (واحد تهران) در خيابان فلسطين، نبش کوچه آباديان, پلاک ۱۸ واقع شده است.