یک سوم اعتبارات کمیته امداد امام خمینی (ره) از کمکهای مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری پیش از ظهر پنجشنبه در کارگروه اشتغال استان همدان با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) قطعه ای از قطعات نظام سازی امام خمینی (ره) است، اظهار داشت: یک سوم اعتبارات کمیته امداد امام خمینی (ره) از کمک های مردمی تامین می شود.

وی با بیان اینکه این کمک ها از محل نذورات و زکات و کمک های مالی تامین می شود، افزود: سرمایه بزرگ انقلاب هم اکنون در دستان ما بوده و یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی، ارتباط تنگاتنگ دین و سیاست در کنار اصل مردم سالاری دینی است.

وی با تاکید بر اینکه قدرت و توان سیاست مردم هستند، ابراز داشت: در نظام اسلامی مردم اصل و خود تصمیم گیرنده امور هستند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با اشاره به اینکه در مردم سالاری دینی رفاه و آسایش مردم مد نظر است، ادامه داد: این رفاه و آسایش باید به گونه ای باشد که بستر رشد و تعالی مردم فراهم شود و درست است که اقتصاد اصل نیست اما باید اذعان داشت که بدون اقتصاد درست، سایر مسائل اجتماعی و فرهنگی و اعتقادی درست نمی شود.

انواری با تاکید بر اینکه یکی از پایه های نظام جمهوری اسلامی سپردن کار ها به مردم است، بیان کرد: در تمام فعالیت های نظام جمهوری اسلامی مردم و به ویژه مردم محرومتر اصل هستند.

یکی از راهکار هایی کشاندن مردم به صحنه، اشتغال های خرد و کوچک بوده که می تواند در این راستا چاره ساز باشد وی با اشاره به اینکه محرومیت زدایی و پیشرفت باید همراه با عدالت باشد، ابراز داشت: یکی از راهکار های کشاندن مردم به صحنه، اشتغال های خرد و کوچک بوده که می تواند در این راستا چاره ساز باشد.

وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه کشورهای دیگر نیز از همین راه شروع کردند، عنوان کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز با این نگاه وارد میدان شده است و نباید تصور کرد که مددجویان تحت پوشش این نهاد افرادی بی استعداد هستند بلکه ظرفیت های بالایی دارند که باید شکوفا شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با بیان اینکه چندین هزار دانش آموز و دانشجویی تحت پوشش کمیته امداد خمینی (ره) در کشور تحصیل می کنند، عنوان داشت: نگاه در این حوزه نباید ترحمی باشد بلکه نگاه تکریمی موجب رشد و تعالی شده و خلاء به وجود آمده را برطرف می کند.

انواری در ادامه با اشاره به وصیت نامه حضرت امام خمینی (ره) در مورد مردم، افزود: مسئولان هر چه خود را به مردم نزدیکتر و پیوند اجتماعی را قویتر کنند در واقع کیان نظام اسلامی را حفظ کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولین به عنوان کارگزاران نظام اسلامی باید بتوانند خود را به مردم نزدیکتر کنند، اظهار داشت: پیوستگی مردم با مسئولین به میزان کارآمدی مسئولین بستگی دارد.

انواری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه یک میلیون زن سرپرست خانوار در کشورتحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند، گفت: متاسفانه نقش کمیته امداد در اقتدار ملی و امنیت ملی هنوز ترسیم نشده است.

وی از برگزاری دوره های آموزشی مختلف برای مددجویان خبر داد و افزود: یکی از مشکلات تولیدات مددجویان بازار یابی آنها بوده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با اشاره به اینکه به زودی مرکز بازار یابی برای مددجویان راه اندازی خواهد شد، بیان داشت: هدف این مرکز کمک به مددجویان در راستای بازار یابی برای فروش محصولات و تولیدات آنها و یا خرید محصولات آنها توسط کمیته امداد امام خمینمی (ره) است.