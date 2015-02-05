به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسین مختاری پیش ازظهر پنج شنبه در همایش انقلاب، خانواده، جوانان و موانع رشد که با حضوردبیرکل مجمع جهانی زنان مسلمان برگزارشد، اظهارکرد: جامعه‌ای سبک زندگی اسلامی دارد که بر اساس دستور الهی حرکت کند، وقتی سرچشمه رفتار انسان دستور خدا بود پس برای رضای الهی هم تلاش می‌کند.

وی با بیان اینکه هرانقلابی که درجهان اتفاق می افتد معلول دو عنصر است، افزود: یکی از این عوامل مثبت و دیگری منفی است که هدایت و رهبری یک جریان آزادی خواه ازعوامل مثبت تشکیل دهند انقلاب اسلامی ما بود.

رئیس پژوهشگاه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی عنوان کرد: در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی وحشت بر فضای اجتماعی ما حاکم بود.

وی اضافه کرد: مردم با رهبری یک شخصیت جامع اطراف حرکت و جنبش خود را آغاز کردند که انقلاب اسلامی ایران در سطح جهانی مانند ندارد.

کانون گرم خانواده با گرایش به مسائل دینی استحکام پیدا می کند

مختاری با بیان اینکه شعار، فعل و انفعالات، ایده و آرمان مردم در دوران پیروزی انقلاب اسلامی تحقق قوانین و احکام الهی بوده است، افزود: در پیروزی انقلاب اسلامی عوامل اساسی زیادی نقش داشته اند که این عوامل برای تداوم انقلاب اسلامی نیز نقش آفرین هستند.

وی اتکای به خداوند، وحدت کلمه، داشتن رهبری هوشمند و پیروی از ولایت فقیه را ازعوامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی دانست و گفت: این عوامل از رموز پیروزی انقلاب اسلامی بود و به دلیل این که جنبش‌ها و انقلاب های دیگر درجهان این عوامل را ندارند انقلاب های آنها به ثمر نمی نشیند.

رئیس پژوهشگاه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تصریح کرد: پیروی از ولایت فقیه که هوشمندانه با رهنمودهای خود مردم را نسبت به آسیب ها و خطرات احتمالی هشدار می دهند یکی از عوامل اصلی تداوم انقلاب اسلامی است.

وی قدم اول در پذیرش انقلاب را آشنایی با تفکر امام(ره) دانست و گفت: گرایش غرب به اسلام به برکت انقلاب و ولایت فقیه است.

مختاری با بیان اینکه کانون گرم خانواده با گرایش به مسائل دینی استحکام پیدا می کند، افزود: دشمنان به دنبال تخریب این کانون از طریق تنها ابزار قدرت خود یعنی رسانه ها هستند.