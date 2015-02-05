دختران نونهال البرزی راهی اردوی تیم ملی شدند

نایب رئیس فدراسیون تکواندو استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: پنج تن از دختران نونهال البرزی با کسب امتیاز لازم و پیرزوی در رقابتهای مقدماتی موفق به کسب جواز حضور دراردوی تیم ملی شدند.

افتخاری با اشاره به اینکه رقابت مذکور دومین مرحله انتخابی تیم ملی نونهالان دختربوده است هدف از برگزاری این رقابتها را انتخابی مسابقات قهرمانی آسیا اعلام کرد و افزود: در حال حاضر۱۶ هوگوپوش در رده های نونهالان – نوجوانان- جوانان و بزرگسالان جواز حضور در ادامه اردوهای تیم ملی را کسب کرده اند که در طول اردو عده ای ریزش خواهند داشت.

در این رقابتها ۴۴ تکواندوکار مبارزات خود را بر روی ۲ شیاپ چانگ پیگیری کردند و نفرات اول تا پنجم به شرح زیر معرفی شدند:

وزن اول: فاطمه اسماعیل گل

وزن دوم: مهلا مومن زاده

وزن سوم: پارمیدا توکلی

وزن چهارم: یلدا ولی نژاد

وزن هفتم: کیمیا همتی

اولین دوره مسابقات قهرمانی تکواندوی نونهالان آسیا، ۲۶ و ۲۷ فرودین‌ماه ۹۴ به میزبانی چین تایپه برگزار خواهد شد.