به گزارش خبرنگار، سیامک امیرخیزی پنجشنبه با اعلام این خبر در میان خبرنگاران، زمان برگزاری این مسابقه رالی را ۱۶ بهمن و در مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) تبریز عنوان و تصریح کرد: شرکت کنندگان در این مسابقه پس از عبور از پارک شمیم پایداری، ارتش و کانون بازنشستگان نیروهای مسلح وارد مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) تبریز می‌شوند و نفرات برتر در این مکان مشخص خواهند شد.

وی رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی مسیرهای در نظر گرفته شده و نقشه‌خوانی صحیح را از اصلی‌ترین مشخصه‌های این مسابقه دانست و گفت: نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی، معاونت امداد و نجات هلال‌احمر، اداره ورزش و جوانان در کنار زحمات کانون بازنشستگان نیروهای مسلح استان، هیات موتورسواری و اتومبیلرانی تبریز را در برگزاری این مسابقه همراهی می‌کنند.

رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی تبریز در پایان اظهار داشت: تزریق نشاط عمومی به جامعه تلاش از طریق برگزاری مسابقات مختلف ورزشی موتورسواری و اتومبیلرانی در استان از مهمترین برنامه هایی هستند که این هیات بدنبال اجرای آنها با همکاری سایر سازمان ها و نهادهای مرتبط است.