  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۲۵

امیرخیزی:

رالی خانوادگی نیروهای مسلح در تبریز برگزار می‌شود

رالی خانوادگی نیروهای مسلح در تبریز برگزار می‌شود

تبریز - رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی تبریز از برگزاری رالی بزرگ خانوادگی بازنشستگان نیروهای مسلح آذربایجان شرقی در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار، سیامک امیرخیزی پنجشنبه با اعلام این خبر در میان خبرنگاران، زمان برگزاری این مسابقه رالی را ۱۶ بهمن و در مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) تبریز عنوان و تصریح کرد: شرکت کنندگان در این مسابقه پس از عبور از پارک شمیم پایداری، ارتش و کانون بازنشستگان نیروهای مسلح وارد مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) تبریز می‌شوند و نفرات برتر در این مکان مشخص خواهند شد.

وی رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی مسیرهای در نظر گرفته شده و نقشه‌خوانی صحیح را از اصلی‌ترین مشخصه‌های این مسابقه دانست و گفت: نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی، معاونت امداد و نجات هلال‌احمر، اداره ورزش و جوانان در کنار زحمات کانون بازنشستگان نیروهای مسلح استان، هیات موتورسواری و اتومبیلرانی تبریز را در برگزاری این مسابقه همراهی می‌کنند.

 رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی تبریز در پایان اظهار داشت: تزریق نشاط عمومی به جامعه تلاش از طریق برگزاری مسابقات مختلف ورزشی موتورسواری و اتومبیلرانی در استان از مهمترین برنامه هایی هستند که این هیات بدنبال اجرای آنها با همکاری سایر سازمان ها و نهادهای مرتبط است.

کد مطلب 2488140

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها