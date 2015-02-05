معادلات سیاسی منطقه به نفع جمهوری اسلامی ایران به هم خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کارخانه ای ظهر پنج شنبه در شورای اداری شهرستان همدان با بیان اینکه ایام دهه فجر انقلاب که دهه درخشش خورشید اسلام در سیمای امام خمینی(ره) در آینه انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: امسال سی و ششمین سال پیروزی انقلاب در برابر استکبار است.

وی با بیان اینکه از زمان پیروزی انقلاب تاکنون با استکبار در حال جنگ هستیم و استکبار به فکر براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، عنوان کرد: با رهبری خوب امام راحل و مقام معظم رهبری هر ساله جشن پیروزی انقلاب را بزرگ می داریم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ابرای این موفقیت بزرگ خدای متعال را سپاسگذاریم، عنوان کرد: اگرچه ۳۶ سال استکبار قدرت خود را به کار گرفته تا جلوی حرکت انقلاب بگیرد اما جمهوری اسلامی با قدرت حرکت می کند و قدرت نخست منطقه است.

کارخانه ای با بیان اینکه آمریکایی ها اعلام کردند که جریان داعش باعث تقویت جمهوری اسلامی شده است، ادامه داد: خداوند اراده کرده که انقلاب اسلامی رو به جلو حرکت کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقام معظم رهبری موضوع پیچ تاریخی را مطرح کردند، ادامه داد: به لطف خدا در حال عبور از پیچ تاریخی هستیم.

ابراهیم کارخانه ای با بیان اینکه جمهوری اسلامی قلب ملت های منطقه را تسخیر کرده و مسلمانان منطقه امروز شیعه را به عنوان مذهب خود انتخاب می کنند، بیان کرد: در چین گرایش ها به سمت شیعه است و دولت چین هم می خواهد مردم از شیعه پیروی کنند چون جریان های تکفیری و سلفی کنار می رود و در روسیه نیز اینگونه است.

وی با بیان اینکه امروز دهها هزار نفر در بحرین آماده رزم، شیعیان پیرو ایران هستند، ابراز داشت: دیگر در ایران خبری در مورد جزایر تنب کوچک و تنب بزرگ و ابو موسی نیست و کویت تلاش می کند به ایران نزدیک شود.

کارخانه ای با بیان اینکه درست است کشور مورد تحریم قرارداده ولی همین تحریم باعث شده امداد خداوند بر این ملت نازل شود و ایران قدرت اول منطقه باشد، اذعان داشت: آمریکا می داند و ظریف هم اعلام کرده ایران قدرت منطقه است.

وی با بیان اینکه اگرچه در رابطه با مسئله بودجه و تحریم با مشکلات مواجه هستیم و اعتبارات آنگونه که باید نمی رسد ولی بهای اینها عزت و اقتدار نطام جمهوری اسلامی است، بیان کرد: روز سه شنبه مجلس طرحی را با ۱۷۳ امضا با تصویب رساند که اوج قدرت جمهوری اسلامی را در برابر تهدید ها نشان داد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مصوبه نشان داد اگر تیم مذاکره کننده آمریکا می گوید کنگره مشخص می کند تیم مذاکره کننده ایران نیز می گوید مجلس برای تیم حدود تعیین می کند تا با قدرت ایستادگی کند.

ابراهیم کارخانه ای با بیان اینکه در این مصوبه لغو تمامی تحریم ها به صورت یک جا شرط آغاز جامع تواقف هسته ای است و این خواست مقام معظم رهبری نیز است، عنوان کرد: ایران غنی سازی ۲۵ درصد را کنار گذاشت و این می ارزد که تمام تحریم ها را لغو کنند.

وی با بیان اینکه زمانی که جمهوری اسلامی ارتشی نداشت یکپارچه هشت سال ایستاد، بیان کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران در قلب پایتخت ها قرار می گیرد و تسلیم سیاست های آمریکا در منطقه نمی شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چند روز پیش ماهواره فجر به هوا پرتاب شد، عنوان کرد: پس از پرتاب ماهواره فجر به هوا آمریکایی ها اعلام کردند که در مذاکرات در مورد مسائل موشکی بحث داریم و پرتاپ ماهواره خطر برای منطقه است.