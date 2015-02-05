آمریکا برای کشوری سعادت به بار نمی آورد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و همزمان با پنجمین روز از دهه مبارک فجر، جشن بزرگ عشایری شهرستان ورامین با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس ستاد دهه فجر شهرستان های استان تهران، سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، حجت الاسلام سید حسین حسینی امام جمعه جوادآباد، مسئولان و مدیران اجرایی و فعالان بخش عشایری استان تهران در روستای سلمان آباد برگزار شد.

سید حسین نقوی حسینی در این مراسم با گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران نه تنها موجب خوشحالی ملت ایران شد بلکه مردم آزادی خواه جهان را نیز مسرور و شادمان کرد زیرا ماهیت این انقلاب بر پایه ظلم ستیزی و نفی هر گونه ظلم بنا شده بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: رژیم پهلوی در اوج وابستگی قرار داشت به طوری که برای مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره کشور از بیرون مرزها برای ملت ایران تصمیم گرفته می شد.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران بسیاری از معادلات جهانی را بر هم زده و موجب خشمن و نارضایتی استکبار شد زیرا با حرکت تاریخی امام راحل، منافع قدرت های مستکبر عالم که دهه ها سرمایه ملی این کشور را به غارت می بردند، به خطر افتاد.

نقوی حسینی اضافه کرد: دشمن به خوبی می دانست که انقلاب اسلامی ایران بر پایه آموزه های دینی و نفی هرگوه ظلم و ستم بنا شده است به همین خاطر قطعا زیر بار زورگویی های استکبار در مسائل مختلف نخواهد رفت.

این مسئول با اشاره به تلاش دشمنان برای ضربه زدن به نظام اسلامی گفت: دشمنان انقلاب اسلامی که منافع خود را در خطر می دیدند از همان ابتدای پیروزی انقلاب از همه ابزار و وسایل برای ضربه ظدن به نظام اسلامی استفاده کردند اما ایستادگی ملت ایران تمامی این توطئه ها را خنثی و بر عزت کشور افزود.

نقوی بیان داشت: در مقابله با ایران اسلامی تمامی کشورهای جهان امکانات خود را در اختیار عراق قرار دادند از روسیه و قطب شرق وآلمان کثیف که جدیدترین سلاح های شیمیایی خود را به صدام تحویل داد گرفته تا انگلیس خبیث و فرانسه کثیف تر از آنها که با تحویل سلاح های جدید جنگی تلاش کردند رزمندگان اسلام را با شکست مواجه سازند ولی تمامی این تلاش ها با ایثار و مقاومت ملت ایران با شکست مواجه شد.

وی تأکیدکرد: ایستادگی و مقاومت ملت ایران باعث شد تا دنیای استکبار در برابر عظمت ملت ایران سر تعظیم فرود آورده و درمقابل بزرگی ملت ما به زانو بیفتد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی بیان داشت: سردمداران استکبار امروز از عظمت و اقتدار ملت ایران، انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی ملت های مسلمان به وحشت افتاده اند و خود پیش بینی کرده اند که ایران به زودی به امپراتور بزرگ جهان تبدیل خواهد شد.

نقوی گفت: امروز ملت ایران از عظمت و سربلندی بزرگی در جهان برخوردار است و باید این عظمت حفظ شده و ادامه پیدا کند، عظمت و عزت ملت ایران نباید به حراج گذاشته شود، قدم زدن با جان کری و حضور در فرانسه در زمانی که تمامی ملت های مسلمان علیه فرانسه متحد شده اند برای ملت ایران عظمت نمی آورد.

وی با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۱+۵ گفت: مطالبات استکبار جهانی هیچ گاه تمامی ندارد، اگر امروز پرونده هسته ای ایران نیز به نتیجه و سرانجام ختم شود، پرونده تروریست، حقوق بشر و سایرپرونده ها روی میز قرار خواهد گرفت.

نقوی بیان داشت: عزت ملت ایران در سایه مقاومت و ایستادگی محقق می شود و این ایستادگی باعث شده تا پایتخت چهار کشور مهم جهان اسلام در اختیار ایران اسلامی قرار گیرد.

وی گفت : امروز شاهدیم که جوانان دلاور بحرین با الگو قرار دادن ایران اسلامی، آمریکا و عربستان را به زانو در آورده اند و جوانان کشورهای عراق، سوریه، لبنان و فلسطین با تأسی گرفتن از مقاومت ملت ایران استکبار را وادار به عقب نشینی کرده اند.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این واقعیتی در تاریخ سیاسی ایران است که آمریکا همواره به ملت ایران خیانت کرده و هیچ گاه در مسیر تأمین منافع ملت ما گامی برنداشته است، مگر کشورهای دوست آمریکا در ناز و نعمت زندگی می کنند و یا رهبران کشورهایی که در آغوش آمریکا قرار دارند توانسته اند تا سعادت ملت های خود را تأمین کنند.