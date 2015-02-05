سند «جهانِ عاری از خشونت» رئیس جمهور مورد تایید قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی حلمی پیش از ظهر امروز در ششمین همایش بینالمللی ادیان توحیدی که در تالار همایشهای هتل عباسی برگزار شد با بیان اینکه برگزاری همایش ادیان توحیدی در عمل تعصبات قومی، دینی و سیاسی بین ادیان مختلف را از بین میبرد، اظهار داشت: این در حالی است که امروز برخیها ایجاد اختلاف بین ادیان مختلف را در دستور کار قرار دادهاند.
وی با اشاره به اقدام نشریه شارلی ابدو در مخدوش کردن چهره اسلام افزود: تمام ادیان الهی این امر را محکوم کرده و مورد غضب قرار دادند.
رئيس مركز گفتگوی اديان و تمدنهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به توهین به دیگر مقدسات نیز بیان داشت: اخیرا شنیده شده است که با به آتش کشیدن کلیساها و دیگر مراکز دینی به دین مسیحیت و یهودی میز توهین شده و این به این معناست که تمام ادیان مورد توجه مستکبران قرار دارند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه کشور ایران سردمدار جهان عاری از خشونت است، افزود: اخیرا رئیس جمهور سند جهان عاری از خشونت را به سازمان ملل ارایه داده است که این سند با کسب آراء مورد نیاز به تصویب رسیده است.
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