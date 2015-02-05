اعتراض و محکومیت علمای اهل سنت به آدم سوزی داعش

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه جهانی علمای مسلمان که شیخ یوسف القرضاوی ریاست آن را برعهده دارد در بیانیه ای سوزاندن الکساسبه را بدست داعش محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است :« این اتحادیه سوزاندن خلبان اسیر اردنی را محکوم می کند و ما این اقدام را اقدامی جنایتکارانه می دانیم که مغایر با شرع دین مبین و سنت صحیح نبوی است. این اقدام نه بر اساس اصول شرع است نه قواعد درست اجتهاد فقه و نه فتاوی شرعی.»

القرضاوی در این بیانیه افزود :« اتحادیه علمای مسلمان تاکید می کند این سازمان تندرو در هیچ چیزی بیان کننده اسلام نیست و بلکه با رفتار خود اسلام را بدنام می کند و این اقدامات دست داشتن این سازمان را در توطئه های موجود در شرق و غرب جهان که هدف از آن بدنام کردن اسلام و مسلمانان است تایید می کند.»

وی اضافه کرد :« علمای امت اسلام مقابله جدی با این اندیشه افراطی و منحرف ، تبیین حقایق برای مردم ، برملا کردن این ناهنجاری فکری و عقیدتی و از بین بردن چنین سازمانهایی را که دین اسلام و وجهه آن را در سراسر جهان بدنام می کند خواستارند.»

سلمان العوده شیخ سعودی نیز درصفحه شخصی خود در تویتر گفت :« سوزاندن جنایتی مردود است که به هر علتی که باشد شرع آن را رد می کند.» سازمان دولت اسلامی فتوایی را در تویتر منتشر کرده بود که سوزاندن کافر را حلال می کند.

شیخ حسین بن شعیب رئیس هیئت شرعی فتاوی و یکی از رهبران جنبش جنوب یمن نیز گفت :« روش اعدام معاذ الکساسبه خلبان اردنی مورد تایید شرع و دین مبین اسلام نیست چرا که حضرت محمد (ص) رسول خدا سوزاندن انسان را با آتش نهی کرده است.»

شیخ فواد البریهی مدیر دفتر وزارت اوقاف و ارشاد یمن در استان عدن نیز گفت :« حادثه اعدام الکساسبه مغایر با شریعت و دین اسلام است. دین اسلام دین رحمت و خوبی است.»

سند حسین محقق امور اسلامی در استان لحج در جنوب یمن گفت :« تردیدی وجود ندارد که این اقدام جنایتکارانه شوک عمیقی به زندگی انسانها وارد کرده است. مطمئنا چنین اقدامی با هیچ یک از ارزشهای اسلامی و مسلمانان سازگار نیست.»

شیخ احمد الطیب شیخ الازهر نیز « این اقدام تروریستی وحشیانه» را محکوم کرد و اجرای مجازات پیش بینی شده در قرآن را برای متجاوزان فاسدی که با خداوند و پیامبر او مبارزه می کنند ، یعنی مرگ ،‌ به صلیب کشیدن و قطع دستان و پاهای آنها ، خواستار شد. حتی علمای طرفدار تکفیریها نیز می گویند سوزاندن انسان زنده و انتشار تصاویر کشتن او به سازمان دولت اسلامی که مساحت گسترده ای در سوریه و عراق را به تصرف خود دارد آسیب خواهد زد.

ابوسیاف شیخ سلفی اردنی معروف به محمد الشلبی که به اتهام فعالیتهای افراطی از جمله توطئه در حمله به نیروهای آمریکایی ده سال در زندانهای اردن سپری کرده است گفت :« اقدامی که سازمان دولت اسلامی انجام داد محبوبیتش را تضعیف می کند چرا که مردم به اسلام به عنوام دین رحمت و بخشش می نگرند. حتی در جنگها با اسیر خوش رفتاری می شود.»

وی اضافه کرد :« حتی اگر الکساسبه اعضای این سازمان را بمباران کرده ، آتش زده و کشته باشد و پس از آن به همان روش مجازاتش کردند نباید این گونه فیلم آن را پخش می کردند چرا که جامعه را با آنها مخالف می کند.»‌

پایگاه اینترنتی سایت که صفحات گروههای تندرو را بر روی اینترنت رصد می کند اعلام کرد عبدالله بن محمد المحیسنی جهادی سعودی در تویتر گفته است بهتر بود ربایندگان الکساسبه او را با زندانیان مسلمان مبادله می کردند.

وی افزود قتل الکساسبه موجب خواهد شد مردم عادی با او ابراز همبستگی کنند. اما برخی طرفداران سازمان دولت اسلامی از کشتن الکساسبه استقبال کردند و شخصی به نام صهیب در تویتر گفت هر خلبانی که درحال حاضر در «ائتلاف صلیبی» بر ضد «مجاهدین» شرکت می کند باید بداند شاید هواپیمایش در پرواز بعدی سقوط کند.