به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه شهرستان البرز، حجت‌الاسلام سید حسن موسوی موینی در مراسم غبارروبی مزار شهدای گمنام شهر محمدیه که ظهر امروز در شهرستان البرز برگزار شد، اظهار کرد: وزارت ارشاد اسلامی به رسالت خطیر خود در مسئله فرهنگ عمومی کشور عمل کند و بیش از این به مسائل حاشیه‌ای و سیاسی کاری نپردازد.

وی افزود: مسئله فرهنگ و ترویج ارزش‌های دینی به عنوان هوای تنفسی فضای عمومی کشور مسئله مهمی است که نباید مورد غفلت افراد قرار بگیرد و به دلیل کسب رضایت برخی افراد مسئله‌دار و بهانه‌های واهی ارزش‌ها را زیر پا بگذارند.

امام جمعه محمدیه بیان کرد: مراجع عظام تقلید همچون آیت‌الله همدانی، آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله سبحانی و علمای دیگر در ماه‌های اخیر نسبت به عملکرد وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی تذکرات و اخطارهای لازم را داده‌اند و این امر نشان‌ دهنده کج روی این وزارت و نظارت مراجع تقلید نسبت به آن است.

موسوی موینی اضافه کرد: حاشیه‌های وزارت ارشاد امروز پررنگ‌تر از متن آن شده است که با این کار بسیاری از افراد سودجو زمینه را برای تخریب مسائل فرهنگی مناسب دیده‌اند و قطعاً این مسئله نارضایتی خانواده‌های شهدا را به دنبال دارد.

وی ضمن تبریک ایام مبارک دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی در مراسم غبارروبی مزار شهدای گمنام شهر محمدیه تصریح کرد: جوانان انقلابی و شهدای ۸ سال دفاع مقدس برای این جان خود را در راه صیانت از ارزش‌های نظام اسلامی فدا کردند که امروز شاهد این نوع مسائل در راستای تخریب فرهنگ نباشیم و همه ما مدیون خون شهدا و خانواده‌های معظم شهدا در نظام اسلامی هستیم.

امام جمعه محمدیه عنوان کرد: این گونه اتفاقات تلخ موجب رنجش خاطر شهدا و خانواده‌های آنان می‌شود و دلسردی مردم انقلابی و امت حزب‌الله را به دنبال دارد و ما به وزارت ارشاد توصیه می‌کنیم رویه خود در مسیر فرهنگ را تغییر دهد.

موسوی موینی با اشاره به عدم اجازه برگزاری کنسرت یکی از خوانندگان در یکی از شهرها توسط امت حزب‌الله خاطرنشان کرد: بنده به عنوان امام جمعه محمدیه در کنار همه مردم در مقابل هر اتفاقی که بخواهد در محمدیه ضربه‌ای به فرهنگ و ارزش‌های دینی بزند و موجب رنجش خاطر مردم انقلابی شهر محمدیه شود ایستادگی می‌‌کنم و اجازه تخریب فرهنگ را به افراد سودجو و فرصت‌طلب نمی‌دهم.

افتتاح پایگاه مقاومت بسیج در شهرک مهرگان

به مناسبت ایام‌الله دهه فجر پایگاه‌های مقاومت بسیج خواهران و برادران حوزه مقاومت بسیج امام خمینی(ره) در شهرک مهرگان شهر محمدیه به بهره‌برداری رسید.

پایگاه‌های مقاومت بسیج خواهران و برادران شهرک مهرگان محمدیه هر یک به مساحت ۶۰ مترمربع و در مجموع با مساحت ۱۲۰ متر زیربنا و اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال به همت حوزه مقاومت بسیج امام خمینی (ره) شهر محمدیه افتتاح شد.

این مراسم با علیرضا حیدری فرمانده سپاه امام رضا (ع) و هادی انصاری مسئول روابط عمومی سپاه امام رضا (ع) شهرستان البرز و جمعی از بسیجیان و خانواده‌های شهدا برگزار شد.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان البرز در حاشیه افتتاح پایگاه‌های مقاومت بسیج در حاشیه این مراسم اظهار کرد: پایگاه‌های مقاومت بسیج بستری بسیار مناسب برای اجرای فعالیت‌های فرهنگی و بصیرتی، مسابقات ورزشی و فعالیت‌های هنری برای غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان، جوانان و بسیجیان هستند.

وی خاطرنشان کرد: فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های مردمی بسیج محلات و مساجد و همکاری با خانواده‌های شهدا علاوه بر ایجاد فضای مناسب فکری، سیاسی و عقیدتی در بسیج فعالیت‌های فرهنگی در مساجد و در بین علاقه‌مندان بسیجی را سرعت بیشتری ببخشند.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان البرز عنوان کرد: اعضا و شورای فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج تلاش کنند تا با ایجاد ارتباط مؤثر و صمیمی و سازنده با نوجوانان و جوانان علاوه بر جذب اعضای بسیج و ایجاد برنامه‌های فرهنگی برای آنان از جذب جوانان توسط رسانه‌های بیگانه جلوگیری کرد.