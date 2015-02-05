ارتقای سطح کیفی دانشگاههای پیام نور در کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ابوالحسنی ظهر پنجشنبه در دیدار رئیس دانشگاه پیام نور كشور با اعضای هئیت علمی وكاركنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور استان لرستان اظهار داشت: در یك برهه زمانی هدف از گسترش رشته ها و واحدهای دانشگاه پیام نور شكستن سد كنكور بود ولی اكنون آن دوره سپری شده وبه یك مقطع بالاتر یعنی ارتقاء كیفی دانشگاه پیام نور رسیده ایم.

وی ارتقاء سطح علمی دانشگاه ها را نیازمند وجود چند شاخصه مهم دانست و بیان داشت: وجود اساتید و هیئت علمی توانمند یكی از این شاخص ها بوده بنابراین بایستی مسیر برای ادامه تحصیل هیئت علمی دانشگاه های پیام نور كشور هموار شود.

معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشگاه پیام نور كشور با اشاره به اینكه یكی از شاخصه های مهم دانشگاه پیام نور محتوا محور بودن آن است عنوان كرد: برای ارتقاء این شاخصه مهم لازم است كیفیت ومحتوای كتاب های دانشگاه پیام نور بالاتر رود.

ابوالحسنی افزود: در حال حاضر كتاب های دانشگاه پیام نور منبع كتاب های درسی بسیاری از دانشگاه های كشور است واین یك افتخار بزرگ برای دانشگاه بوده ولی در بسیاری از رشته ها نیاز است كتاب های این دانشگاه اصلاح شوند.

وی ارتقاء تجهیزات، امكانات و زیرساخت ها را از دیگر شاخصه های مهم برای ارتقاء سطح علمی دانشگاه ها دانست و اظهار داشت: پروژه هایی كه امروز در حوزه دانشگاه پیام نور استان لرستان افتتاح می شوند عمدتا پرو‍ژه های آزمایشگاهی وزیرساختی بوده كه از الزامات ارتقاء كیفی سطح دانشگاه ها هستند.

معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشگاه پیام نور كشور بیان داشت: یكی دیگر از شاخصه های ارتقاء سطح علمی دانشگاه ها نسبت استاد به دانشجو است كه در دانشگاه پیام نور این نسبت راضی كننده بوده ولی نحوه توزیع آن نامناسب است.

ابولحسنی ادامه داد: حدود ۸۵۰ هزار دانشجو در دانشگاه های پیام نور كشور مشغول به تحصیل هستند كه اگر چهار هزار نفر عضو هئیت علمی در این دانشجو مشغول تدریس باشند نسبت استاد به دانشجو یك ۲۰۰ ام خواهد بود و این درحالی است كه استاندارد این نسبت در دنیا برابر یك ۲۵۰ ام است.

وی عنوان كرد: دانشگاه پیام نور بدنبال این است كه با همكاری وزارت علوم مجوز مجری گری برخی رشته های دانشگاهی را به استان ها واگذار كند.

معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشگاه پیام نور كشور گفت: یكی از افتخارات دانشگاه پیام نور قبولی بالای دانشجویان آن در مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری بوده ولی ما هنوز به این میزان راضی نیستیم و درصدد هستیم این امر را تقویت كنیم.