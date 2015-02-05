غنی: نظام انتخاباتی در اسرع وقت اصلاح خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به معاون دوم خود گفته با کمیسیون مستقل انتخابات و جامعه مدنی افغانستان مشورت کند و مسایلی که در کمیسیون انتخابات نیازمند اصلاحات است را تشخیص دهند.

ریاست جمهوری افغانستان همچنین گفت غنی طرحی را برای اصلاحات در نظام انتخاباتی از سوی فعلان مدنی آماده شده، بدست آورده است.

دفتر غنی می‌گوید که پس از گفت‌وگوها با اعضای جامعه مدنی، احزاب سیاسی و متخصصین انتخاباتی اصلاحات لازم در زمینه انجام خواهد شد.

انتخابات سال ۲۰۱۴ افغانستان با موجی از جنجال‌ها و اتهامات تقلب در جریان رای دهی و شمارش آرا برگزار شد. سرانجام آنچه از صندوق‌های رای دهی بیرون آمد نتوانست رضایت طرف‌های انتخاباتی را فراهم کند و دولت به اساس توافقنامه‌ سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله به اساس پیشنهاد جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، تشکیل شد.