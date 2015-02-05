آبرسانی به ۲۳ روستای بابل/ مازنیها ۳ میلیارد ریال آب بها بدهکارند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عبداللهی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح طرح های آبرسانی بابل گفت: روستای نی کلا، راه کلا، تاج الدوله، بالابصرا و پایین بصرا از جمله روستاهایی هستند که از نعمت آب برخوردار شدند.

وی اضافه کرد: حجم کلی عملیات اجراشده در این پروژه ۲۸ کیلومتر خط انتقال با ۸۴ کیلومتر شبکه توزیع بوده که ۱۷/۲ کیلومتر شبکه توزیع و۴/۸ کیلومتر خط انتقال به مدت ۵ سال لوله گذاری شد.



مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی متذکر شد: با حفر دوحلقه چاه و دو ایستگاه پمپاژ، آب رسانی به روستاهای دیگر استان مازندران انجام دادیم.

مجید عبدالهی با اشاره به چالش های تامین منابع آب با توجه به کاهش بارندگی ها در ۱۴ سال اخیر و به تبع آن کاهش منابع آبی، رفع مشکلات مردم را همواره از دغدغه های این شرکت بیان کرد و گفت: قیمت آب روستایی در مقایسه با سایر انرژی ها بسیار ارزان است و ما هر یک لیتر آب را فقط یک ریال می فروشیم، با این حال بیش از ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از مشترکین طلب داریم.

وی با ضروری خواندن مدیریت مصرف بهینه از استفاده از منابع آبی پایدار خبر داد و افزود: با همکاری شرکت آب منطقه ای و شرکت آبفای شهری پیگیر طرح استفاده از منابع آب پایدار هستیم که در این راستا مازندران به ۹ بخش تقسیم و آب این مناطق از ۹ سد تامین خواهد شد.



عبداللهی افزود: دهه فجر را فرصتی برای یادآوری نعمت‌های انقلاب اسلامی و قدردانی از رهبری انقلاب است و پیام امروز رهبر انقلاب به جوانان غرب موجب غرور و سربلندی است.

مدیرعامل آبفا شهری نیز در مراسم طرح آبرسانی به شهر بابل، گفت: به منظور افزایش توان انتقال آب از ایستگاه پمپاژ و منابع تامین به مناطق غربی شهر و تامین فشار مناسب با ایجاد رینگ و شبکه، دوخط انتقال آب به طول شش هزار و ۶۰۰ متر افتتاح که باعث خواهد شد بحران آب مناطق درزی کتی، شهرک شهاب نیا واوشیب حل خواهد شد



ذبیح الله ذاکری گفت: بخش هایی از این طرحها شامل حفر و تجهیز ۵ حلقه چاه با ظرفیت آبدهی ۱۵۵ لیتر در ثانیه، اجرای خط انتقال و شبکه توزیع آب، اصلاح و توسعه شبکه و بهسازی و مهندسی مجدد چاه هاست.

وی طرح آبرسانی به شهر شیرود را نیز از دیگر پروژه های شرکت آبفاشهری در ایام مبارک دهه فجر عنوان و تصریح کرد: با بهره برداری از این طرحها ۵۵ هزار و۱۱۶ خانوار از مزایای آن بهره مند می شوند.



مدیرعامل آب وفاضلاب شهری مازندران ادامه داد: برای اجرای این طرحها در مجموع ۱۴۳ میلیارد ریال اعتبار صرف شد.



وی با اشاره به اینکه این طرح از سال گذشته آغاز شد، اظهار داشت: برای اجرای این طرح ۲۰ هزار میلیون ریال اعتبار تخصیص یافت و درحال حاضر ۸هزار خانوار از مزایای آن برخوردار می شوند.