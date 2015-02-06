به گزارش خبرنگار مهر، محمود قرآننویس کاندید کرسی پژوهشی در زمینه «تکنولوژی پلاسما» در مراسم اعطای کرسی پژوهشی عنوان کرد: 95 درصد پتانسیل کشور به دلایلی هدر میروند و ما تنها از 5 درصد این پتانسیلها استفاده میکنیم.
وی افزود: مشکل ما این است که نمیتوانیم کار گروهی انجام دهیم و از بحث «تئوری» خارج و به سمت «عملی» حرکت کنیم.
وی گفت: دنیا به سراغ ISI نمیرود بلکه سراغ پتنت میرود از این رو باید به سمت تکنولوژی حرکت کنیم.
در ادامه این مراسم علیم مروستی کاندید کرسی پژوهشی در زمینه «پردازش سیگنال» اظهار داشت: چین و کره در حوزه سختافزاری و هند در حوزه نرمافزاری به خوبی عمل کردهاند.
وی با اشاره به اینکه ایران دارای مغز دانشی است، گفت: ما میتوانیم با استفاده از نیروهای انسانی تحقیق و توسعه داشته باشیم. موج خصوصیسازی و اصل 44 این است که همه میخواهند مقرون به صرفه باشند اما از زمانی که مخابرات خصوصی شد ما نتوانستهایم از آنها بودجهای بگیریم.
وی افزود: پژوهشهای بنیادی و کاربردی هر دو لازم هستند و علوم باید محصولگرا باشند.
مروستی با تاکید بر افزایش روابط بینالمللی اظهار داشت: باید روابط بینالمللی را بسازیم. هند و چین تعامل بینالمللی خوبی دارند از این رو ما هم باید بتوانیم مساله بینالمللی را حل کنیم.
وی درباره برنامههای چند ساله آینده خود توضیح داد و گفت: ما میتوانیم در پروژه تبدیل آنالوگ به دیجیتال نسل جدیدی را معرفی کنیم. اکنون کشورهای کره، چین، تایوان واردکننده این سیستمها هستند.
مروستی در ادامه افزود: ما میتوانیم سیستمهای رادار را در کشور بومی کنیم حتی با مزیتهایی برتر نسبت به رادارهای خارجی.
وی گفت: سازندههای دوربین میتوانند از پتنتهای ما استفاده کنند.
وی با تاکید بر سخن رئیسجمهور در ادامه یادآور شد: بعضی از پژوهشها خبرساز نیستند ولی میتوانند سرنوشتساز باشند که این موضوع نیز خیلی مورد اهمیت است.
کاندید کرسی پژوهشی اظهار داشت: اکنون دیپلماسی علمی به عنوان روابط بین کشورها مورد اهمیت است. شخصیتهای علمی و دانشجویان باید راه را برای پیوند بین کشورها باز کنند.
مروستی اظهار داشت: در حال حاضر از نظر سیاسی ویزا گرفتن مشکل است که این موضوع از طریق دیپلماسی علمی میتواند برطرف شود.
به گزارش مهر، محمود قرآننویس هماکنون ریاست مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما دانشگاه آزاد اسلامی است که تاکنون 403 مقاله انگلیسی در مجموعه مقالات کنفرانسهای بینالمللی به چاپ رسانده است. علیم مروستی نیز استاد دانشگاه و رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشگاه شریف است که تاکنون حدود 120 مقاله ژونال به چاپ رسانده است.
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