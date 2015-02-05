به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته نوزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز پنجشنبه با برگزاری دو مسابقه پیگیری شد که نتایج پایانی این دیدارها به شرح زیر است:

* نفت مسجد سلیمان یک - صبای قم صفر

گل: فرزاد محمدی (79) برای نفت

* راه‌آهن تهران صفر - ذوب‌آهن اصفهان 3

گل: مسعود حسن‌زاده (31)، کاوه رضایی (83) و مرتضی تبریزی (2+90) برای ذوب‌آهن

با توجه به نتایج بدست آمده، تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان 27 امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به تیم سایپا، از رتبه هشتم به جایگاه ششم جدول رسید اما راه‌آهن با 16 امتیاز قبلی به رده پانزدهم سقوط کرد.

همچنین تیم نفت مسجد سلیمان به لطف برتری خانگی برابر صبای قم، با 18 امتیاز به رده سیزدهم صعود کرد و موقتا از جمع فانوس بدستان خارج شد. صبای قم هم با همان 25 امتیاز قبلی به رده هشتم سقوط کرد.

برنامه ادامه دیدارهای هفته نوزدهم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - ۱۷ بهمن

* تراکتورسازي تبریز - پدیده مشهد، ساعت ۱۶، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* پرسپولیس تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۷:۰۵، ورزشگاه آزادی تهران

* استقلال خوزستان - فولاد خوزستان، ساعت ۱۷:۱۵، ورزشگاه غدیر اهواز

جدول رده‌بندی لیگ برتر:

1- نفت تهران با 35 امتیاز

2- استقلال تهران 34 امتیاز - تفاضل گل 9+ (32 زده - 23 خورده)

3- سپاهان اصفهان 34 امتیاز - تفاضل گل 9+ (28 زده - 18 خورده)

4- فولاد خوزستان 34 امتیاز - تفاضل گل 8+ (یک بازی کمتر)

5- تراکتورسازی تبریز 33 امتیاز (یک بازی کمتر)

6- ذوب‌آهن اصفهان 27 امتیاز

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14- گسترش فولاد تبریز 17 امتیاز

15- راه‌آهن تهران 16 امتیاز

16- ملوان بندرانزلی 12 امتیاز