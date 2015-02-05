دولت تدبیر و امید سلامت محور است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع‌ فلاح‌ جلودار عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح استخر سر پوشیده بخش خشرودپی شهرستان بابل که به مناسبت دهه فجر، درروستای بوله کلا این شهرستان افتتاح شد، اظهار کرد: توسعه ورزش به عنوان يكي از شاخصهاي توسعه است که باعث سلامتی جامعه می شود.

وی بیان داشت: نگاه مسئولان در جامعه باید نگاه متولی ورزش در جامعه باشد تا باعث بالندگی و سرافرازی جامعه شود و اگر کمبودهای اعتباری باعث کند شدن مراحل این بالندگی و خدمت به مردم می شود، بخش خصوصی به عنوان بازوان نظام می تواند کمک بزرگی باشد و با توجه به فرمایشات رهبری، بخش خصوصی می توان به این توان قدرت و نیرو بخشید و آن را پویا کرد.

وی گفت: خوشبختانه با وجود سالن و فضاهای ورزشی، شرایط و زیر ساخت های لازم مورد نیاز فعالیت در استان می توان از بخش های خصوصی برای پیشبرد اهداف نظام که خدمت به مردم می باشد گام برداشت.



فلاح افزود مسئولان ورزشی و فرهنگی و مسئولان در تمام رده ها باید زمینه، بستر مشارکت واگذاری مدیریت و انجام این امور به بخش خصوصی را فراهم کنند وبرای این بخش احترام و تکریم قائل شوند و آنان را وارد بازیهای دموکراسی ادارات نکنند تا این بخش با رغبت در این راه گام بردارد و دولت را یاری کند.



وی از دولت تدبیر و امید به عنوان دولت سلامت محور نام برد و ادامه داد : ورزش همگانی به عنوان محور سلامت از سوی امور فرهنگی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد توجه و تاکید است نگاه ما به ورزش نگاه حمایتی برای توسعه استان است.



استادار مازندران اظهار کرد: با کار وتوسعه ونگاه کار محور این استان را باید به استانهای برتر در منطقه باید تبدیل کرد که با افزایش اعتبارو مرتفع شدن مشکلات وجذب اعتبارمشکلات پیشرو باید حل شود.