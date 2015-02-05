نساجی برند اقتصاد مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی عصر پنجشنبه در مراسم نمادین زنگ تولید کارخانه نساجی قائمشهر اظهار کرد: نواختن زنگ تولید کارخانه نساجی و همزمانی آن، با زنگ انقلاب در سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و سالی که مزین است به اقتصاد و فرهنگ و مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی را به فال نیک می گیریم.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران با بیان اینکه در حوزه صنعتی و وضعیت معیشتی، کارگران با سختی های بسیاری روبرو هستند، اذعان کرد: سیاست های مقام معظم رهبری، و آرمان های شهدای انقلاب و دولت تدبیر و امید هیچکدام از کارگران را ناامید نخواهد کرد و همه در تلاشند، تا از سختی های موجود کارگران کاسته شود.

این مدیرکل تاکید کرد: همه مسئولان باید در سایه وحدت، شرایط لازم برای ایجاد توسعه در سطح استان را فراهم آورند تا خط تولید و صنعت درسطح استان ارتقاء یابد.

وی در پایان با اشاره به اینکه کارخانه نساجی قائمشهر از پتانسیل خوبی در حوزه تولید برخوردار است، اظهار امیدواری کرد با شکل گیری زمینه های تولید، بنگاه های اقتصادی بتواند فرصت های اشتغال را در سطح استان فراهم کنند.