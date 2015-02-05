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۱۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۹:۰۲

گلزار شهدای مازندران گلباران شد

گلزار شهدای مازندران گلباران شد

ساری - گلزار شهدای مازندران همزمان با پنجمین روز دهه فجر با حضور مردم شهید پرور و مسئولان گلباران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استان مازندران بیش از ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید گلگون کفن تقدیم نظام مقدس اسلامی کرده است.

ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران عصرپنجشنبه در آین غبارروبی گلزار بهشت رهرا (س) ساری با بیان اینکه پنجمین روز دهه فجر به جهاد، ایثار نامگذاری شده است گفت: انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای زیادی داشت که ایثار و شهدت از جمله آن بوده است.

وی بیان داشت: امروز باید رهرو ولایت فقیه باشیم تا به توسعه برسیم و استان مازندران پیشگام در امر توسعه است.

ربیع فلاح با بیان اینکه بیداری کشورهای اسلامی از انقلاب ایران الگو گرفته است، گفت: امروز انقلابیون سایر مناطق به دلیل نداشتن رهبری جامع طمه و صدمات زیادی دیده اند ولی رهبر معظم انقلاب اسلامی کشور را به به خوبی اداره می کند که یک افتخار است.

استاندار مازندران گفت: امروز کشور ایران بازیگر اصلی در منطقه است و علیرغم دشمنی ها، شرق و غرب نتوانستند به کشور آسیبی وارد کنند.

وی با عنوان اینکه مازندران در توسعه و پیشرفت حرف اول را در کشور می زند و دید مسئولان به آن ملی است گفت: مشکلات اقتصادی قابل کتمان نیست ولی با اتحاد و همدلی می توان بر مشکلات فائق آمد.

کد مطلب 2488344

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