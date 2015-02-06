صادقلو بر اساس قانون چهار سال شهردار گرگان است

ناصر گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حاشیه هایی که طی روزهای گذشته درباره شهردار گرگان ایجاد شده، افزود: برای برکناری شهردار در ماده قانون آورده شده که باید شهردار استیضاح شده، یا استعفا دهد و یا کار را رها کند؛ با توجه به انتخاب شهردار توسط شورا به مدت چهار سال در حال حاضر شورا در این مورد دخیل نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نامه ای از سوی معاون عمران و توسعه وزارت کشور برای تعیین وضیعت شهردار زده شده است یا خبر، گفت: اگر نامه ای هم با این مضمون ارسال شود، مغایر ماده 71 قانون است ضمن اینکه فقط نامه بوده و مورد قبول نیست.

این عضو شورا با اعلام این مطلب که ما بر اساس قانون عمل می کنیم، اظهار کرد: در قانون آمده شهردار به مدت چهار سال انتخاب کنید و ما برابر با قانون شهردار را برای مدیریت شهر، چهار ساله انتخاب کرده ایم؛ در هیچ قانونی نیامده است که هرسال شهردار را انتخاب کنید از این رو حسین صادقلو به فعالیت خود ادامه می دهد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان در توضیح اینکه یکی از اعضای شورا در یکی از سایت ها اعلام کرده که از حکم قانونی شهردار گذشته، تصریح کرد: در حکم حسین صادقلو آمده است که به مدت چهار سال به عنوان شهردار گرگان منصوب می شود اگر اعضای شورا، از موردی به جز این اطلاع دارند، اعلام کنند.