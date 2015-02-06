یک قوی آسیب دیده توسط جانباز گلستانی جنگ تحمیلی رهاسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این قو دومین قویی بوده که امسال مداوا و در محیط زیست رها سازی شد. اما اینبار توسط جانباز هشت سال جنگ تحمیلی رها سازی شده و به سیزده قوی آبگیر ایوان آباد اضافه شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرترکمن گفت: این قوی آسیب دیده توسط یکی از علاقه مندان به محیط زیست و جانوارن تحویل اداره کل شده است.

علی بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ادامه داد: با توجه به دهه مبارک فجر و پیروزی انقلاب اسلامی این قو را توسط جانباز منطقه آقای علی رضا راهدار به حیط زندگی خودش برگرداندیم.

وی با اشاره به تعیین و تثبیت حریم اکولوژیکی با اجرای نقشه برداری و نصب بنچ مارک ها در حاشیه تالاب گمیشان گفت: تهیه نقشه با مختصات UTM برای مرز ساحل شرقی تالاب بین المللی گمیشان انجام شده است.

بیانی هدف از این کار را بالابردن ضریب امنیتی، حفاظت پایدار از اکوسیستم آبی ساحلی و ارتقا ضریب حراستی از تنوع گونه ای پرندگان تالاب بین المللی گمیشان عنوان کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرترکمن گفت: دو دستگاه قایق موتوری 55 و 85 برای عملیات گشت و کنترل در آب به همراه دو دستگاه بدنه فایبر گلاس برای محیط بانی خریداری و تجهیز شده است.

مشارکت مردم حفاظت از تالاب ها را بیشتر کرده است

بیانی با اشاره به تقویت مشارکت های مردمی در جهت حفاظت تالاب ها، خاطر نشان کرد: برگزاری جشنواره بازی های بومی- محلی برای تمامی گروه های سنی حاشیه نشین تالاب، مسابقه نقاشی، جشن بادبادک ها، تیراندازی به اهداف پروازی تراپ، طبخ غداهای بومی- محلی و مراسمات آیینی قوم ترکمن به همین منظور انجام شده است.

وی با اشاره به دستگیری متخلفین شکار و صید و تشکیل پرونده های حقوقی برای تخلفات شکار و صید تالاب گمیشان، گفت: رفع تصرفات غیرقانونی اراضی ملی تالاب گمیشان از طریق مراجع قضایی پیگیری شده است.

بیانی گفت: سعی کرده ایم از پتانسیل اطلاع رسانی مطلوب صداو سیما، سایت های همسو با محیط زیست و تشکل های مردم نهاد جهت آگاهی بخش عمومی در جهت اهمیت تالاب ها استفاده کنیم.

شکستگی در بال های قو وجود نداشت

دامپزشک اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان در خصوص این قوی آسیب دیده به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه آسیبی که در بال ها و پای این حیوان وجود داشت شکستگی نبود.

مسعود شکیبا اظهار کرد: عفونت شدیدی در بال های این قو وجود داشت که با درمان حدود دو ماه توانست به بهبود برسد و امروز برای آزاد سازی آماده باشد و بتواند دوباره در محیط طبیعی خود فعالیت کند.

وی با بیان اینکه حیوانات در اسلام هم جایگاه دارند، ادامه داد: باید این فرهنگ را در بین مردم با آموزش های مختلف به وجود بیاوریم مردم همان طور که به آزادی خود اهمیت می دهند به آزادی حیوانات هم توجه کنند.

همکاری دوستداران محیط زیست با محیط بانان باعث ترس شکارچیان می شود

سید رضا هاشمی فعال محیط زیستی در بندرترکمن که این قوی آسیب دیده را پیده کرده بود، گفت: بعد از اینکه این قوی آسیب دیده را پیدا کردم با مامورین محیط زیست و محیط بانان منطقه در میان گذاشتم.

وی ادامه داد: بعضی اوقات شکارچی ها شب ها برای شکار می روند و محیط بانان هم تا حد توان حفاظت از منطقه خود می کنند و کمک ما باعث می شود این شکارچی ها شناسایی شوند.

هاشمی تصریح کرد: افرادی مثل خودم هستند که با محیط بانان همکاری می کنند و برای شکارچی ها باعث استرس می شوند تا شکارچی وارد منطقه برای شکار نشود.