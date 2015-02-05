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۱۶ بهمن ۱۳۹۳، ۲۰:۰۶

مقیمی:

زمینه برای برگزاری انتخابات سال آینده در کشور فراهم است

زمینه برای برگزاری انتخابات سال آینده در کشور فراهم است

ایلام- معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره اینکه دو انتخابات سال آینده یعنی مجلس خبرنگاران و مجلس شورای اسلامی باشکوه برگزار می شود، گفت: زمینه برای برگزاری انتخابات سال آینده در کشور فراهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی عصر پنجشنبه در جمع فرمانداران استان ایلام اظهار داشت: مسئولان و فرمانداران استان ایلام از هم اکنون برای انتخابات سال آینده یعنی انتخابات مجلس خبرنگاران دهبری و مجلس شورای اسلامی برنامه ریزی کنند.

وی بیان داشت: تمام تلاش مسئولان برای نشاط سیاسی در کشور در انتخابات سال آینده فراهم شده است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

مقیمی عنوان کرد: هم اکنون نیز روز رای گیری طی یک نامه از سوی وزارت کشور به شورای نگهبان ارسال شده است.

وی تصریح کرد: شرایط استان ایلام نیز برای برگزاری انتخابات مطلوب است و امیدواریم مسئولان و فرمانداران شرایط لازم را برای نشاط هرچه بیشتر در بین مردم فراهم کنند.

این مسئول افزود: به طور قطع برگزاری با نشاط انتخابات در کشور باعث اتحاد مردم بیش از گذشته می شود.

کد مطلب 2488370

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