منطقه ویژه پارس گام بلندی در توسعه علمی محیط پیرامونی برداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جمشیدی عصر پنجشنبه در بازدید از روند اجرایی تفاهم نامه همکاری های علمی و آموزشی(نخبه پروری) میان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و شهرستانهای همجوار اظهار داشت: این طرح دارای اهمیت بسیار زیادی است و امیدواریم شاهد دستیابی به اهداف مورد نظر باشیم.
وی با اشاره به حمایتهای مهندس یوسفی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از محیط پیرامونی، اذعان داشت: منطقه ویژه پارس گامهای بلندی در توسعه علمی محیط پیرامونی برداشته است.
فرماندار شهرستان کنگان ادامه داد: توانمند سازی منابع انسانی در حوزه پیرامونی از برنامههای مهم سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است که این رح نیز در همین راستا برگزار می شود.
وی ادامه داد: اجرای این برنامهها فرصتی مغتنم و ظرفیتی قابل ملاحظه برای ورود نیروهای بومی منطقه در عرصههای علمی و مدیریتی استان در آینده ای نه چندان دور است.
جمشیدی تاکید کرد: از شاخصهای مهم این طرح میتوان به ایجاد محیط مناسب علمی، سرعت عمل در تحقق بخشیدن به اجرای این طرح و جدیت در اجرای کیفی تفاهم نامه اشاره کرد.
وی با بیان اینکه نتایج این طرح مهم در سالهای آینده بسیار مهم خواهد بود، افزود: این طرح به عنوان نقطه عطفی در مسیر علمی شهرستانهای پیرامونی صنعت نفت ثمرات و برکات بسیاری را در پی خواهد داشت.
لازم به ذکر است که اولین دوره کلاسهای تقویتی کنکور در کنگان در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه همکاریهای علمی و آموزشی(نخبه پروری) میان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و شهرستان های عسلویه، کنگان و جم برگزار شد.
اولین دوره کلاس های تقویتی کنکور با حضور بیش از ۱۳۰ نفر از دانش آموزان برگزیده شهرستانهای عسلویه، کنگان و جم در مرکز علمی کاربردی سازمان منطقه ویژه پارس برگزار شد.
نظر شما