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۱۶ بهمن ۱۳۹۳، ۲۱:۲۲

۴۰۰۰ مترمربع زمین به هلال احمر گرمسار اهدا شد

۴۰۰۰ مترمربع زمین به هلال احمر گرمسار اهدا شد

گرمسار - در چهارمین روز از اجرای سفرنامه سلامت و امید در شهرستان گرمسار چهار هزار مترمربع زمین برای احداث پایگاه امداد و نجات جاده ای در شهرستانهای گرمسار و آرادان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان سمنان، خیرین شهرستان گرمسار در برنامه سفرنامه سلامت و امید در شهرستان گرمسار یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال کمک نقدی برای تحقق اهداف بشر دوستانه هلال احمر اختصاص دادند.

در جریان سفرنامه سلامت و امید شهرستان گرمسار، طباطبایی از خیرین شهرستان آرادان دو هزار متر زمین را در حاشیه جاده گرمسار - آرادان و از طرف فرماندار شهرستان گرمسار نیز دو هزار متر زمین در شهر ایوانکی برای راه اندازی پایگاه امداد و نجات جاده ای اهدا شد.

همچنین ۶۰۰ میلیون ریال بابت راه اندازی خانه سلامت و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برای تهیه سبدهای غذایی، بهداشتی و دارویی توسط خیرین داوطلب به جمعیت هلال احمر اهدا شد.

دو نفر از پزشکان داوطلب شهرستان گرمسار نیز ویزیت رایگان بیماران را در طول سال تقبل کردند.

سفرنامه سلامت و امید در سفر به استان سمنان طی چهار روز گذشته در شهرهای شاهرود، دامغان، سمنان و گرمسار برنامه های خیرخواهانه و دواطلبانه برگزار کرد.

کد مطلب 2488392

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