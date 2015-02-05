۴۰۰۰ مترمربع زمین به هلال احمر گرمسار اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان سمنان، خیرین شهرستان گرمسار در برنامه سفرنامه سلامت و امید در شهرستان گرمسار یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال کمک نقدی برای تحقق اهداف بشر دوستانه هلال احمر اختصاص دادند.

در جریان سفرنامه سلامت و امید شهرستان گرمسار، طباطبایی از خیرین شهرستان آرادان دو هزار متر زمین را در حاشیه جاده گرمسار - آرادان و از طرف فرماندار شهرستان گرمسار نیز دو هزار متر زمین در شهر ایوانکی برای راه اندازی پایگاه امداد و نجات جاده ای اهدا شد.

همچنین ۶۰۰ میلیون ریال بابت راه اندازی خانه سلامت و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برای تهیه سبدهای غذایی، بهداشتی و دارویی توسط خیرین داوطلب به جمعیت هلال احمر اهدا شد.

دو نفر از پزشکان داوطلب شهرستان گرمسار نیز ویزیت رایگان بیماران را در طول سال تقبل کردند.

سفرنامه سلامت و امید در سفر به استان سمنان طی چهار روز گذشته در شهرهای شاهرود، دامغان، سمنان و گرمسار برنامه های خیرخواهانه و دواطلبانه برگزار کرد.