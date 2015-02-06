فاز سوم واکسیناسیون تب برفکی دام در شهرستان رودسر آغاز شد

حمید سرهندی در حاشیه نمایشگاه دامپزشکی که عصر پنج شنبه در شهرستان رودسر افتتاح شد،به خبرنگار مهر گفت:در این طرح ۱۰۰۰ راس گاو و گوساله و ۲۵۰۰۰ راس گوسفند و بز علیه بیماری تب برفکی واکسینه خواهند شد.

وی ادامه داد:هزینه این طرح از اعتبارات بخش دولتی استفاده شده که امیدواریم بتوانیم از کمک بخش خصوصی نیز بهره مند شویم.

رئیس دامپزشکی شهرستان رودسر با اشاره به اینکه شعار امسال «دامپزشکی، ضامن سلامت جامعه» است عنوان کرد: در همین راستا نمایشگاهی با هدف آشنایی مردم با فعالیتهای دامپزشکی در عرصه های مختلف از جمله پیشگیری و مراقبت در شهرستان رودسر افتتاح شده که مواد ضد عفونی کننده ،لوازم و امکانات دامپزشکی و سموم مرتبط به نمایش گذاشته شده است.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه غرفه هایی برای شناسایی رشته دامپزشکی برای دانش آموزان مقاطع مختلف در نظر گرفته شده است.

سرهندی افزود: شهروندان می توانند با حضور در این نمایشگاه، از توضیحات کارشناسان دامپزشکی درباره رعایت بهداشت در دامپزشکی به صورت رایگان بهره مند شوند.