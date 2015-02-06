۷ کتابخانه عمومی به صورت نمادين در سیاهکل به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی در مراسم بهره برداری از اين طرح ها با اشاره به اينکه سياهكل و املش برای توسعه نيازمند خارج شدن از بن بست راه هستند گفت : ۱۸ کيلومتر از مسير ۲۲ کيلومتری جاده سراوان – سنگر – سياهکل تا نوروز امسال به بهره برداری می رسد و ۴ کيلومتر باقی مانده پس از آزادسازی حريم ساخته مي شود.

وی از ادامه ساخت و متصل شدن اين جاده به غرب مازندران خبرداد و افزود : مطالعات اجرايی اين طرح نيز به زودی آغاز می شود .

استاندار گیلان در بخش ديگری از سخنانش با بيان اينكه اين انقلاب با هدايت و راهنمايی های امام گونه مقام معظم رهبری وبصيرت مردم به خوبی پيش می رود گفت :رهبر معظم انقلاب بر تمام موارد به خوبی اشراف دارند.در اين شرايط عده ای خود را نگران اعلام مي كنند كه بايد از اينها پرسيد چرا اين نگرانی را در گذشته نداشتيد.

در اين مراسم رحيم حيدری فرماندار سياهکل با تبريک ايام الله دهه فجر اظهار کرد: اسلام، دين فرهنگ و فرهنگ سازی است.

وی با بيان اينکه امروز در عرصه های مختلف، فرهنگ تاثيرگذار خواهد بود گفت: کتابخانه دانشگاه آزاد سماء سياهکل به عنوان يک نماد فرهنگی افتتاح می شود که در افزايش ظرفيت فرهنگی دانشجويان موثر است.

ایرج نديمی نماينده لاهيجان و سياهکل در خانه ملت هم اظهار داشت: سهم شهرداری ها برای توسعه کتابخانه ها ۲هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان است که از مسولان شهرداری ها می خواهيم اين اعتبارات را پرداخت کنند.