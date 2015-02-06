۷ کتابخانه عمومی به صورت نمادين در سیاهکل به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی در مراسم بهره برداری از اين طرح ها با اشاره به اينکه سياهكل و املش برای توسعه نيازمند خارج شدن از بن بست راه هستند گفت : ۱۸ کيلومتر از مسير ۲۲ کيلومتری جاده سراوان – سنگر – سياهکل تا نوروز امسال به بهره برداری می رسد و ۴ کيلومتر باقی مانده پس از آزادسازی حريم ساخته مي شود.
وی از ادامه ساخت و متصل شدن اين جاده به غرب مازندران خبرداد و افزود : مطالعات اجرايی اين طرح نيز به زودی آغاز می شود .
استاندار گیلان در بخش ديگری از سخنانش با بيان اينكه اين انقلاب با هدايت و راهنمايی های امام گونه مقام معظم رهبری وبصيرت مردم به خوبی پيش می رود گفت :رهبر معظم انقلاب بر تمام موارد به خوبی اشراف دارند.در اين شرايط عده ای خود را نگران اعلام مي كنند كه بايد از اينها پرسيد چرا اين نگرانی را در گذشته نداشتيد.
در اين مراسم رحيم حيدری فرماندار سياهکل با تبريک ايام الله دهه فجر اظهار کرد: اسلام، دين فرهنگ و فرهنگ سازی است.
وی با بيان اينکه امروز در عرصه های مختلف، فرهنگ تاثيرگذار خواهد بود گفت: کتابخانه دانشگاه آزاد سماء سياهکل به عنوان يک نماد فرهنگی افتتاح می شود که در افزايش ظرفيت فرهنگی دانشجويان موثر است.
ایرج نديمی نماينده لاهيجان و سياهکل در خانه ملت هم اظهار داشت: سهم شهرداری ها برای توسعه کتابخانه ها ۲هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان است که از مسولان شهرداری ها می خواهيم اين اعتبارات را پرداخت کنند.
مديركل كتابخانه هاي عمومی گيلان نيز در اين مراسم گفت :با بهره برداری از ۷ کتابخانه عمومی هزار و ۷۲۲متر مربع به فضای کتابخانه ای افزوده شد.
امير محمدپور عنوان کرد: امروز سهم گيلانی ها از کتاب حدود ۹۰۰ هزار نسخه کتاب است که باید تا پايان سال ۹۴ اين رقم به ۴ ميليون نسخه کتاب برسد.
وی افزود : از هر ۱۰۰ گيلانی فقط دو نفر عضو کتابخانه ها هستند در حاليیكه تا پايان سال آينده ميانگين آن بايد ۱۵ نفر باشد ، البته تا پايان سند چشم انداز اين تعداد بايد به ۳۵ نفر برسد.
مديركل كتابخانه های عمومی گيلان با بيان اينكه در حال حاضر به ازای هر ۱۰۰گيلانی ،۱.۲دهم متر فضای كتابخانه ای داريم گفت :اين فضا تا سال ۹۴بايد ۴برابر شود كه بدون كمك خيران بسيار سخت است.
امير محمدپور با قدردانی از خيرانی كه ماحصل عمر خود را در خدمت كتاب قرار داده اند گفت سرمايه گذاری در كتابخانه ها بخشي از ادای دين به فرهنگ وتمدن وقدردانی از بزرگان اين ديار است.
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