مسابقه استانی تیراندازی در بخش آقایان و بانوان در گرگان برگزار شد

قربانعلی روشنی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مسابقه آقایان گفت: این رقابت در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی در سطح حرفه ای مردان در اهداف ثابت 10 متر در سالن امام محمد باقر (ع) ورزشگاه آزادی گرگان برگزار شد.

روشنی افزود: در این دوره از مسابقه شرکت کنندگان از شهرهای گرگان، گنبد، آزادشهر، آق قلا و بندرترکمن حضور داشتند.

وی درباره نتیجه این مسابقه گفت: در رشته تفنگ، «سهیل حیدر زاده» از گرگان مقام اول، «امین مولایی» از گرگان مقام دوم و «عیسی بختیاری» از آزادشهر مقام سوم را کسب کردند.

وی ادامه داد: در رشته تپانچه نیز «احمد شیرنگی» از گرگان مقام اول، «مجید نصیری» از گرگان مقام دوم و «علی حیدرزاده» از گرگان مقام سوم را کسب کردند.

رئیس هیات تیراندازی استان گلستان درباره مسابقات بانوان نیز گفت: رقابت های تیراندازی زنان در سطح حرفه ای در سالن امام محمدباقر (ع) مجموعه ورزشی آزادی گرگان برگزار شد و بانوان ورزشکار از شهرهای گرگان، گنبد کاووس، آق قلا و آزادشهر در آن حضور داشتند.

روشنی درباره نتایج این دوره از رقابت ها گفت: در این مسابقات در رشته تفنگ «الهه طاهر دهرویه» از گرگان، «زینب عارف» از گنبد و «سپیده منتظر الظهور» از گرگان به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.

وی در پایان افزود: در رشته تپانچه بادی نیز «راضیه ترانه کوهکن» از گرگان مقام اول، «منصوره معلم» و «سید معصومه شاهینی» هر دو از گرگان مقام دوم و سوم را کسب کردند.