14 زندانی جرائم غیرعمد در کردستان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنج شنبه و طی مراسمی در سنندج که با حضور رئیس کل دادگستری استان کردستان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد، با جمع آوری کمک های مردمی زمینه آزادی 14 زندانی جرائم غیرعمد فراهم شد.

در این جلسه در ابتدا رئیس کل دادگستری استان کردستان به بیان گزارشی از فعالیت های ستاد دیه استان پرداخت و گفت: از سال 78 و به همت ستاد دیه استان کردستان تاکنون دو هزار و 400 زندانی آزاد شده اند.

علی اکبر گروسی ادامه داد: از ابتدای سال جاری نیز و از محل کمک های مردم و همچنین حمایت های دولت زمینه آزادسازی 164 زندانی جرائم غیرعمد در استان کردستان فراهم شده است.

مدیر ستاد مردمی دیه استان کردستان نیز در این مراسم اظهار داشت: در حال حاضر 204 نفر به دلیل جرائم غیرعمد در زندانهای استان کردستان حضور دارند که انتظار می رود با کمک و حمایت های بیشتر مردمی زمینه آزادی آنها فراهم شود.

اسدالله گرجی زاده بیان کرد: از میان 204 زندانی جرائم غیرعمد در استان کردستان امروز 14 نفر از آنها با استفاده از کمک های مردم آزاد شده اند که انتظار می رود زمینه آزادی برای سایر افراد نیز فراهم شود.

وی گفت: هزینه مورد نیاز برای آزادی این 14 زندانی جرائم غیرعمد که امروز آزاد شدند 139 میلیون تومان بود که خوشبختانه با کمک های مردم خیر و نوع دوست کردستانی این هزینه تامین و این افراد همراه با دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی به میان خانواده های خود باز می گردند.

در این مراسم همچنین برنامه های مختلف فرهنگی و هنری از سوی هنرمندان استان کردستان برگزار شد.