بهره برداری از نود و چهارمین کتابخانه روستایی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل نهاد کتابخانه های استان همدان عصر پنجشنبه در آیین افتتاح کتابخانه روستای وفرجین با بیان اینکه ساختمان این کتابخانه توسط خیر نیکوکار یوسف دارابی با زیر بنای ۸۰ متر وقف شده است، افزود: این کتابخانه شامل بخش های مختلف مخزن، کودک، نشریات و دو دستگاه رایانه است.

ارشاد استعدادی تعداد کتاب های موجود در این کتابخانه را بیش از دو هزار جلد عنوان کرد و یادآور شد: یکی از اهالی روستا نیز به منظور کتابدار استخدام شده است.

مدیرکل نهاد کتابخانه های استان همدان ضمن تقدیر از یوسف دارابی گفت: در استان همدان یک وفاق و همدلی خوبی برقرار است و در این زمینه انجمن خیران کتابخانه سازهمیشه دستگیر نهاد کتابخانه های استان بوده است.

ارشاد استعدادی با اشاره به اینکه بسیاری از روستاییان از نعمت کتابخانه محروم هستند، افزود: به منظور نهادینه شدن فرهنگ فرهنگ کتابخوانی در بین روستاییان باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم.

وی یکی از مشکلات در این زمینه را کم بودن سرانه فضا کتابخانه ها عنوان کرد و ادامه داد: اگر فضاهایی برای کتابخانه ایجاد کنیم و جوانان را به سمت کتاب و کتابخوانی سوق دهیم بسیاری از مشکلات فرهنگی جامعه حل خواهد شد و کتاب هایی که در این کتابخانه وجود دارد برای همه سنین قابل استفاده است.

استعدادی همچنین اظهارداشت : نهاد کتابخانه های استان همدان این آمادگی را دارد که در صورت همکاری و حمایت مسئولان شهرستان ها و روستاها تمامی کتابخانه های روستاهای بالای ۱۵۰۰ خانوار را صاحب کتابخانه کند.

فرماندار همدان نیز در این مراسم با بیان اینکه کتابخانه های شهرستان همدان از وضعیت خوبی برخوردار نیست، گفت: ۲۵ روستای بالای ۱۵۰۰ خانوار فاقد کتابخانه هستند.

علی تعالی با اشاره به اینکه در ایام دهه فجر یک باب کتابخانه در کوی ولیعصر (دیزج) نیز به بهره بردای رسیده است، اظهار داشت : به دلیل کمبود اعتبارات دست دولت بسته است اما خیران می توانند در این بخش کمک زیادی انجام دهند و این آمادگی وجوددارد که مکان های خالی به منظور ایجاد کتابخانه در اختیار نهاد کتابخانه ها قرار گیرد.

درحاشیه این مراسم معصومه آباد نماینده مجلس شورای اسلامی شهر تهران و نویسنده کتاب من زنده ام هزار جلد کتاب را به کتابخانه روستای فرجین اهدا کردند.