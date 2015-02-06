اتحاد باعث عدم تحقق اهداف دشمنان در سرزمین های اسلامی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی پنج شنبه شب درهمایش علمای تسنن و تشیع خراسان جنوبی ضمن تبریک ایام دهه فجر اظهارکرد: امام راحل افق دید داشت و ما به جای اینکه اندیشه کوچک داشته باشیم باید افق دید خود را گسترش دهیم.

وی با بیان اینکه امام راحل قبل از پیروزی انقلاب اسلامی استکبار جهانی را به عنوان دشمن نظام اسلامی معرفی کرد، افزود: در این دوران این نکته برای مردم و مسئولان قابل هضم نبود که این نشان افق دید امام راحل دراین دوران بود.

امام جمعه بیرجند عنوان کرد: ایام فجر انقلاب اسلامی ایران یادآور رشادت‌ها، ایثارها، عزم و اراده انسان‌های مومن است و ما نیز باید به گونه ای عمل کنیم که دین امام و شهدا را ادا کرده باشیم.

وی عنوان کرد: امروز جنگ بین تمدن غربی با کشور های مسلمان آغاز شده که هدف اصلی دشمنان در این جنگ نابودی اسلام است.

امام جمعه بیرجند اضافه کرد: غرب مسیحی و صهیونیستی ضدخدا و دین بوده و اکنون در برابر اندیشه اسلامی و قرآنی ایستاده است.

رضایی بیرجندی با اشاره به معجزه پیامبر گرامی اسلام(ص) که تنها یاری دهنده ما مسلمانان است، گفت: باید حقایق قرآن را در سطح جامعه و زندگی شخصی خود عملی کنیم.

وی پیروزی ملت های مسلمان را در توسل واقعی به قرآن دانست و گفت:با ظاهرسازی این امر اتحاد مسلمانان میسر نمی‌شود.

امام جمعه بیرجند یادآور شد: با داشتن سعه صدر و وحدت امروز باید در راستای جامعه‌سازی اسلامی و تمدن اسلامی تلاش کنیم.