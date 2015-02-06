بیشترین گلایه مردم مربوط به شهرداری ها است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن علیمردانی شامگاه پنجشنبه در نشست شهرداران استان زنجان اظهار کرد: با توجه به بیکاری بسیار زیاد بین فارغ التحصیلان حتی یک نفر هم نباید با سفارش، رابطه یا بی عدالتی جذب دستگاهی شود.

وی با اشاره به اینکه جذب نیرو در شهرداری ها باید قانونی بوده و با ضوابط خاص خود انجام شود تصریح کرد: جذب نیرو از طریق روابط و بدون قانون بازتاب خوبی میان مردم نداشته و سبب بدبینی مردم به نظام می شود و در صورت مشاهده چنین مواردی با آن برخورد می کنیم.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به لزوم راه اندازی دولت الکترونیک گفت: این کار می تواند در کاهش گلایه و شکایات مردم بسیار موثر باشد.

علیمردانی افزود: ارائه خدمات واحد از طریق دولت الکترونیک بسیاری از مشکلات را مرتفع می کند و نارضایتی مردم را کاهش می دهد.

وی با اشاره به لزوم کاهش سلیقه گرایی افزود: موقعیت استان زنجان استثنایی است ولی امسال با کاهش درآمد شهرداری ها مواجه بودیم و عمده دلیل آن نبود صنایع در برخی شهرها مانند زنجان و طارم است.