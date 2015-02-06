ماهان تندیس قم در خانه از پس شهرداری ساوه برنیامد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتسال ماهان تندیس قم و شهرداری ساوه پنج شنبه شب در چارچوب رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتسال به مصاف هم رفتند که این بازی با تقسیم امتیازات به پایان رسید.

در این مسابقه که در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد، ماهان تندیس همانند بازی قبلی خود برابر شهرداری ساوه نتوانست پیروزی را حفظ کند و در ‌‌نهایت در روزی که در نیمه اول با ۲ گل پیروز شده بود به تساوی ۳ بر ۳ رضایت داد.

در تیم ماهان تندیس قم مسعود ایازی، علیرضا وفایی، طا‌ها نعمتیان، محمد هاتفی، مسلم اولاد قباد، محمد کرمانی، وحید ملکی، هاشم فرج‌زاده، علی شریفی، علی فخاران، حمید رشیدی و فرهاد فلامرزی با هدایت علیرضا رعدی حضور داشتند.

محمد شجری، مهران رضاپور، محمد محبی، محمد شجری، اسماعیل عباسیان، علی مروتی، شاپا، مصطفی ظریفیان، مهدی حسن‌زاده، مجتبی مریدی‌زاده، محمد بیضایی‌نژاد، طه مرتضوی با هدایت محمود خوراکچی بازیکنان تیم شهرداری ساوه را تشکیل دادند.

در دقیقه ۱۶ فرهاد فلامرزی با ضربه‌ای محکم از سمت چپ دروازه شهردرای ساوه را گشود و در دقیقه ۱۹شروع مجدد فوق العاده مسعود ایازی و پاس زیبا و پشت پای علیرضا وفایی، مسلم اولادقباد را با دروازه‌بان شهرداری تک به تک کرد و اولادقباد گل دوم را به ثمر رساند.

در نیمه دوم و در دقیقه ۲۹ در حالی که شهرداری ساوه به آرایش پاورپلی روی آورده بود مهران رضا‌پور دروازه تیم ماهان تندیس را باز کرد تا اختلاف به حداقل برسد و در دقیقه ۳۱ شهرداری ساوه بار دیگر روی پاور پلی گل زد و این بار مجتبی مریدی‌زاده دروازه ماهان تندیس را باز کرد و بازی به تساوی کشیده شد.

در دقیقه ۳۴ علیرضا وفایی با شوتی روی پا دروازه شهرداری را باز کرد و ماهان را ۳ بر ۲ پیش انداخت اما دقیقه ۳۷ مجتبی مریدی‌زاده باز هم برای شهرداری ساوه گلزنی کرد تا ساوه‌ای‌ها روی پاورپلی ۳ گل به ماهان زده باشند.

ماهان تندیس قم و شهرداری ساوه در پایان به تساوی ۳ بر ۳ رضایت دادند تا ماهان تندیس با این تساوی ۳۴ امتیازی شود و در رده پنجم جدول باقی بماند.