فعالیت 700 هزار داوطلب هلال احمر در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، فرحناز رافع افزود: ارائه فعالیتها در قالب پروژههای محرومیت زدایی است و امسال تمرکز زدایی بودجه از مرکز نیز انجام دادیم و برنامههای ملی نیز بهصورتی برنامه ریزی شده که فعالیتها در ستاد متمرکز نباشد و از ظرفیت استانها نیز استفاده شود.
وی تصریح کرد: یکی از این برنامهها، طرح منادیان سلامت است که کسانی که در حوزه پزشکی و پیراپزشکی تخصص دارند آموزش میبینند و در این بخش ۳۶ برنامه را پشت سر گذاشتهایم.
رافع به برنامههای انجام شده در هلال احمر کشور اشاره کرد و گفت: آموزش مربیان در راستای برنامه سفرنامه سلامت و امید است، و از ۱۵ بهمن ۹۳ تا ۱۵ بهمن ۹۴ روی ۵ سرطان شایع برای پیشگیری و حمایت بهبودیافتگان انجام میگیرد که این آموزشها مستمر است.
به گفته وی، در حوزه پیشگیری و سلامت و همه فعالیتهای سلامتمحور در دبیرخانه انجام میگیرد و ما تنها بر آنها نظارت میکنیم.
وی تاکید کرد: تلاش این بوده که آموزشها کاربردی باشد و هر یک نفر باید ۴۰۰ نفر دیگر را آموزش دهد و آنها را در خانههای سلامت و امید به صورت چهره به چهره آموزش دهد.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت: تلاش ما این است که در کنار طرح تحول سلامت وزارت بهداشت نیز به عنوان معین در کنار دولت به جامعهای سلامتمحور برسیم و در حوزه پیشگیری فعالیت کنیم.
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