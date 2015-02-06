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۱۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۱۳

عمار ولیب در گفتگو با مهر:

ورزش ایران در آسیا و جهان شهره است

ورزش ایران در آسیا و جهان شهره است

چالوس - رئیس فدراسیون کاراته عراق با اشاره به روند توسعه ورزش ایران گفت: ورزش ایران در جهان و آسیا شهره است.

عمار ولیب در حاشیه مسابقات بین المللی کاراته که از روز پنجشنبه در سالن چهار هزار نفره چالوس آغاز شد، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: از برگزاری مسابقات ورزشی در ایران و شرکت در آن استقبال می کنیم.

وی با بیا اینکه مازندران و چالوس دارای مردمان خوبی است، یادآور شد: برگزاری مسابقات تاثیر خیلی مثبتی در ارتقای ورزش ما دارد زیرا ایران تیم قدرتمندی در کشورهای خاورمیانه دارد و بازیکنان ایران در جهان معروف هستند و ما از تجربیات ایران برای قوی سازی ورزش عراق بهره می بریم.

ولیب درباره برگزاری مسابقات بین المللی کاراته در چالوس گفت: این مسابقات خیلی ما را به هم نزدیک می کند، زیرا ایران و عراق مانند دو برادر هستند.

رئیس فدراسیون کاراته عراق یادآور شد: مسابقات سبب تقویت دوستی کشورهای منطقه و یکپارچگی بین آنان می شود و سطح برگزاری مسابقات عالی است.

وی شمار ورزشکاران شرکت کننده در اولین دوره مسابقات بین المللی کاراته سبک  کیوکوشین کاراته جام کشورهای خاورمیانه را بیش از ۳۰ ورزشکار بیان کرد.

اولین دوره مسابقات بین المللی کاراته سبک کیوکوشین ساکاماتو جام خاورمیانه با حضور تیمهای داخلی و خارجی در سالن چهار هزار نفره در حال برگزاری است و در این دوره از رقابتها ۲۷ تیم داخلی و خارجی شامل تیمهایی از ایران، سوئد، ژاپن، افغانستان و کویت حضور دارند.

کد مطلب 2488534

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