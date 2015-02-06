واگذاری دیتاسنترداری به بخش خصوصی/ برخورد با قاچاقچیان مکالمه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در سفر به استان کرمان و در جمع نخبگان و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان گفت: فرایند دیتاسنترداری را به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد و تسهیلاتی قایل می شویم تا بخش خصوصی در این زمینه مایل به فعالیت باشد.

وی با اشاره به عدم علاقه دولت به تصدی گری گفت: دولت فقط در دو حوزه دخالت می کند؛ اول سرمایه گذاری هایی که عظیم و دیربازده هستند مانند پروژه فیبرنوری و دوم طرحهای امنیتی و حاکمیتی و در غیر اینصورت امور باید توسط بخش خصوصی اجرایی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به حمایت از بخش خصوصی، گفت: برنامه و سیاست ما در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ورود بخش خصوصی و به دست گرفتن مدیریت طرحها و پروژه ها است؛ باید نگاه بلندمدت به بخش خصوصی داشت و اگر بخش خصوصی آمادگی کار داشته باشد وزارت ارتباطات حمایتش را برای دادن مجوز، هزینه و فراهم کردن بستر کار عملیاتی می کند.

واعظی با تشویق بخش خصوصی به حضور جدی تر و پررنگ تر و کار سالم و قانونی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از همه شرکتهای دانش بنیان و فعالان حوزه تولید محتوای بومی از طریق تخصیص وام وجوه اداره شده حمایت می کند.

وی متولی زیرساخت ارتباطی کشور را وزارت ارتباطات نامید و گفت: شاید مسئولیت زیرساخت کشور با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد اما زیرساخت مربوط به شهرها یا دسترسی متعلق به بخش خصوصی است؛ در عین حال قطعا با کسانی که از ما پروانه بگیرند اما کار قاچاق ترافیک و مکالمه انجام دهند به شدت برخورد می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به کاهش تعرفه اینترنت موبایل در تصمیم اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: هر چند بعد از این تصمیم تعرفه های اینترنت موبایل کاهش یافت ولی همچنان استفاده از بسته های ارائه شده توسط اپراتورها به صرفه تر است.

واعظی گفت: در حال حاضر نسل سوم و بالاتر در چهار شهر استان کرمان سراسری شد و با تمهیداتی که نوسط وزارت ارتباطات و اپراتورها اندیشیده شد به سرعت در کل استان سراسری می شود.

وی با اشاره به طرح مثلث توسعه اقتصادی استانداری کرمان نیز گفت: کرمان مجوزی برای منطقه ویژه اقتصادی دارد و ما آمادگی داریم تا بخش ICT این منطقه ویژه را با همکاری بخش خصوصی و ورود و مدیریت این بخش راه اندازی کنیم.