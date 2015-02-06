جلسه مربیان پایه پرسپولیس با طاهری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدتی پیش بود که مربیان پایه باشگاه پرسپولیس برای دریافت مطالبات خود و اعتراض به علی اکبر طاهری نایب رئیس پرسپولیس در محل باشگاه تجمع کردند و حتی درگیری جزئی در باشگاه بوجود آمد. در نهایت مقرر شد تا جلسه‌ای بین دو طرف برای حل مشکلات برگزار شود.

این جلسه روز چهارشنبه گذشته در ساختمان صندوق پیشکسوتان ورزش برگزار شد. حسین عبدی، علی اکبر طاهری، جعفر کاشانی و مصطفی قنبرپور در این جلسه با پیشکسوتانی مثل مرتضی فنونی زاده، ضیا عربشاهی، اکبر یوسفی و بهروز سلطانی صحبت‌هایی را انجام دادند.

مرتضی فنونی‌زاده با اعلام این خبر، به خبرنگار مهر گفت: مقرر شد تا در اولین فرصت و زمانی که به باشگاه پول تزریق شد، مطالبات مربیان پایه پرداخت شود. ما از طاهری راضی هستیم و او در مدت کوتاه حضورش در پرسپولیس بیشتر از علیرضا رحیمی (مدیرعامل پیشین پرسپولیس) که حدود چهارماه در باشگاه بود به ما پول داده است.