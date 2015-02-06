ایران رتبه برتر تولید علم و فناوری را در خاورمیانه کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبد الحسین فریدون در همایش " نقش شرکت های دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی" که در محل پارک علم و فناوری فارس برگزار شد، با اشاره به وجود 4 میلیون دانشجو و فعالیت 70 هزارنفر عضو هیئت علمی در دانشگاه های کشور اظهار داشت: در زمینه توسعه کمی در دانشگاه ها گام های موثری برداشته شده اما باید در بخش کیفی سازی دانشگاه ها نیز تلاش کرد.

وی با بیان اینکه رسیدن به دانشگاه کار آفرین و ایده پرداز در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته است، گفت: در بخش توجه به استراتژی و ارائه آموزش های کاربردی در دانشگاه ها باید رسالت های دانشگاه ها تغییر کند و به سمت کارآفرینی روی آوریم.

فریدون با بیان اینکه تحول علمی در دانشگاه ها متناسب با نیازهای روز وجود دارد، گفت: رشته های تحصیلی و برنامه های ارائه شده در بسیاری از دانشگاه ها مربوط به گذشته است که باید بازنگری متناسب با بازار روی این رشته ها صورت گیرد.

وی افزود: ما در زمینه توسعه کیفی در تعامل تحصیلات تکمیلی با رشد 34 درصدی مواجه هستیم اما باید جهت دهی مناسبی در خصوص پایان نامه ها و پروژه های تحقیقاتی صورت گیرد تا نیازهای کشور برطرف شود.