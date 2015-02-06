به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۳ آذر ۹۳ از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، وقوع یک فقره سرقت کیف دستی و گوشی تلفن همراه به شیوه کش روی از داخل یک آموزشگاه آزاد هنرهای نمایشی، به کلانتری ۱۰۱ تجریش اعلام شد.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کش روی و به دستور شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
اظهارات مالباخته
مالباخته پس از حضور در اداره هجدهم پلیس آگاهی، در شکایت خود به کارآگاهان گفت: ساعت ۱۵ بیست و سوم آذرماه جوان ناشناسی وارد آموزشگاه هنرهای نمایشی در خیابان شریعتی - خیابان موسیوند شد و مدعی ثبت نام در رشته بازیگری شد. در زمان حضور این شخص در داخل آموزشگاه و در حالیکه مدام در حال صحبت کردن با گوشی تلفن همراهش بود، برای آوردن مدارک ثبت نام به داخل یکی از اتاقها رفتم اما پس از مراجعه به محل کار خود دیگر این جوان را مشاهده نکردم؛ چند دقیقهای از رفتن این شخص گذشته بود که متوجه نبود گوشی تلفن همراه خود شدم. و در زمان وارسی میز کار خود متوجه نبود لپ تاپ، مبلغ ۶ میلیون و ۴۰۰ تومان وجه نقد داخل میز، چند عدد عابربانک حاوی رمز متعلق به آموزشگاه و... شدم. بلافاصله به بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته داخل آموزشگاه را بازبینی کرده و در کمال تعجب متوجه شدم که همان جوان مدعی ثبت نام در رشته بازیگری، در زمانی کمتر از یک دقیقه و با سوء استفاده از عدم حضور بنده اقدام به سرقت تمامی این اموال نموده و از آموزشگاه خارج شده است.
طرح شکایتهای مشابه
با طرح شکایتهای مشابه از سوی مدیران برخی مراکز تجاری و خدماتی سطح شهر تهران، کارآگاهان از وقوع سرقتهای مشابه در این مراکز اطلاع پیدا کردند.مدیر یکی از آژانسهای مسافرتی در شکایت خود عنوان کرد: شخص ناشناسی به آژانس مسافرتی بنده واقع در خیابان سهروردی آمد و ضمن معرفی خود به عنوان مسافر، در یک لحظه اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه یکی از کارمندانم کرد.
مدیر یک دفتر بیمه در خیابان شهید بهشتی نیز به کارآگاهان گفت: «فردی وارد دفتر بیمه شد و همزمان با ورود این شخص به داخل دفتر، تلفنی به دفتر زده شد مبنی بر اینکه یک بسته پستی از سوی بیمه مرکزی توسط مأمور پست به مقابل ساختمان آورده شده است؛ جهت تحویل گرفتن بسته به پائین ساختمان مراجعه کرده اما فردی را برای تحویل دادن بسته مشاهده نکردم؛ در زمان مراجعه به دفتر متوجه عدم حضور این شخص و در ادامهٔ آن سرقت گوشی تلفن همراه، وجوه نقد داخل کشوی میز شدم. وقتی دوربینهای مداربسته داخل دفتر را مشاهده کردم، متوجه انجام سرقت توسط این شخص شدم که در تمام مدت حضورش در دفتر، دائما با گوشی تلفن همراه خود صحبت میکرد .
تحقیقات پلیسی و دستگیری متهم
در ادامه رسیدگی به پرونده و با بررسی تصاویر بدست آمده از دوربینهای مداربسته محل ارتکاب سرقتها، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که تمامی سرقتها توسط جوانی حدودا ۳۵ ساله انجام شده است.
با بدست آمدن تصاویر دوربینهای مداربسته و بهره گیری از بانک اطلاعات مجرمین سابقه دار، کارآگاهان موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار بنام "علیرضا " (۳۷ ساله) و دارای سوابق متعدد در زمینه کیف قاپی و سرقت اماکن شدند که تصویر وی از سیستم جامع پلیس استخراج و توسط تمامی شکات و مالباختگان مورد شناسایی قرار گرفت.
با توجه به تمامی دلایل، شواهد و مدارک موجود در خصوص ارتکاب سرقتها توسط "علیرضا. ق"، مخفیگاه و محل تردد وی در منطقه شوش - خیابان شهید ابراهیمی شناسایی و در ساعت ۱۲ و ۲۰ دقیقه بامدادپنجم بهمن ماه، در لحظه سوار شدن به یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ خاکستری رنگ دستگیر و به اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.
سرهنگ کارآگاه داوود فرد معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به تصاویر بدست آمده از محلهای سرقت و قطعی بودن ارتکاب سرقتها از سوی متهم و به منظور شناسایی دیگر جرایم ارتکابی و همچنین شکات و مالباختگان احتمالی، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی مقام قضایی صادر شده است؛ از کلیه شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند دعوت میشود تا برای پیگیری شکایات خود به نشانی اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.
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