استاندار سیستان و بلوچستان به مقام شهدای نیمروز ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی صبح جمعه پس از حضور در گلزار شهدا با نثار گل و قرائت فاتحه نسبت به مقام شهدای هشت سال دفاع مقدس، جبهه مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با اشرار و حوادث تروریستی این شهرستان ادای احترام کرد.



وی همچنین بر مزار سردار حبیب الله لکزایی جانشین وقت سپاه سلمان سیستان و بلوچستان حضور یافت و با قرائت فاتحه نسبت به مقام آن بزرگوار ادای احترام کرد.



دیدار با معتمدان، جوانان، ریش سفیدان و روسای طوایف، افتتاح بیمارستان ۵۵ تختخوابی تامین اجتماعی زابل و افتتاح طرح علملیت آبیاری با لوله و تحت فشار قطره ای ۴۶ هزار هکتار سیستان از مهم ترین برنامه های سفر سه روزه استاندار سیستان و بلوچستان به منطقه سیستان است.

این سفر، دومین سفر استاندار سیستان و بلوچستان به منطقه سیستان طی یک هفته اخیر است که پس از برگزاری همایش با شکوه روز جهانی تالاب ها در سیستان، در حال انجام است.

منطقه سیستان با جمعیت بیش از ۳۵۰ هزار نفری دارای پنج شهرستان زهک، زابل، هیرمند، نیمروز و هامون و ۹۹۴ روستا است.