كتابخانه مركزي و مركز اسناد علمي دانشگاه گيلان افتتاح شد





كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه گيلان به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، رييس دانشگاه گيلان در مراسم افتتاح ساختمان كتابخانه مركزي اين دانشگاه گفت: كار احداث اين ساختمان با هفت هزار و 500 متر مربع زيربنا در شش طبقه از سال 72 شروع شد كه به دليل كمبود اعتبار تا سال جاري ادامه داشت.

دكتر داود احمدي دستجردي افزود: تاكنون 17ميليارد و 500 ميليون ريال اعتبار براي اجراي ساختمان كتابخانه هزينه شده و اين پروژه هنوز تكميل نشده است.







وي اظهارداشت: اين كتابخانه شامل بخش هاي فني، مجلات، مخزن، سايت اداري، سالن مطالعه با ظرفيت چهار هزار نفر، بخش سمعي و بصري ، تامين مدرك و كتب اهدايي و نفيس است.

رئيس دانشگاه گيلان ياداورشد: هم اكنون 100هزار نسخه كتاب در اين كتابخانه موجود و بوسيله سيستم نرم افزار سيمرغ با دانشكده ‌هاي دانشگاه نيز مرتبط است.

همچنين در اين مراسم استاندار گيلان با اشاره به پيشرفت هاي استان گيلان در زمينه هاي مختلف افزود: اين استان علاوه بر توسعه اقتصادي ، اجتماعي و سياسي در زمينه فرهنگي نيز پيشرفت‌هاي خوبي داشته‌ و اين پروژه قدم بزرگي در جهت توسعه فرهنگي استان است.

مسعود سلطاني فر اظهارداشت: در جلسه شوراي راهبرد ITاستان مصوب شد كه مديريت نرم- افزاري كتابخانه‌ هاي استان به دانشگاه گيلان واگذار شود تا از اين طريق كتابخانه‌هاي استان باهم مرتبط باشند.

وي يادآورشد: اين كار فرصت خوبي را براي همه اعضاي علمي و محققان استان فراهم مي‌ كنند تا از امكانات موجود در كتابخانه ‌هاي استان استفاده كنند.

اين مقام مسئول با اشاره به آغاز كار احداث بزرگترين كتابخانه شمال كشور در محل ساختمان استانداري قديم گيلان تاكيد: با احداث اين كتابخانه ظرف چهار سال آينده شاهد رشد بيشتر توسعه فرهنگي در منطقه خواهيم بود.

همچنين دكتر سريري رئيس كتابخانه مركزي دانشگاه گيلان در اين مراسم سخناني در زمينه اين كتابخانه ايراد كرد