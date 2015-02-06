به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی در خطبه های نماز جمعه این هفته قزوین که در مسجدالنبی برگزار شد اظهارداشت: دهه مبارک فجر یادآور رشادتهای ملتی سرافراز و بیدار است که توانست با رهبری امام راحل بساط رژیم ستم شاهی و ظالم را از کشور برچیند و امروز همه باید از این نعمت الهی صیانت کنیم.

عابدینی گفت: 19 بهمن یادآور حرکت تاریخی همافران نیروی هوایی در بیعت با امام راحل است که شجاعت و اعلام وفاداری این افراد به امام موجب شد کمر نیروهای مسلح وابسته به شاه بشکند و حرکت انقلاب تسریع شود.

وی بیان کرد: وقتی رژیم در 21 بهمن در برخی شهرها از جمله قزوین جکومت نظامی اعلام و تجمع بیش از دو نفر را ممنوع کرد امام با دوراندیشی و شجاعت مردم را به حضور در خیابانها دعوت کرد و شاهد دسته های صد نفری و هزاران نفری بودیم که این توطئه رژیم را با شکست مواجه کرد و مردم با ریختن به خیابانها انقلاب را به پیروزی رساندند.

خطیب جمعه قزوین اظهارداشت: اگر اعلامیه امام نبود و مردم به صحنه نمی آمدند شاید شرایطی مانند امروز بحرین را پیدا می کردیم و انقلاب به نتیجه نمی رسید.

وی افزود: 22 بهمن بیانگر استقامت ملتی صبور و آگاه است که امسال نیز با حضور باشکوه و گسترده خود نشان خواهند داد همچنان وفادار به آرمانهای انقلابند و برای الگو شدن برای ملل بیدار جهان بار دیگر در صحنه خواهند بود.

عابدینی یادآورشد: انتظار داشتیم فضای شهر با شعارهای انقلابی بیشتر پوشیده می شد اما مردم وظیفه خود را می دانند و با حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر دوستان انقلاب را شاد و دشمنان را مایوس خواهند کرد.

ملت ایران به وعده های شیطانی آمریکا اعتماد ندارد



امام جمعه موقت قزوین تصریح کرد: همه باید شرایط سیاسی داخلی و خارجی را رصد کرده و راه عزت، سربلندی را طی کنند و بدانند وعده های برداشتن تحریم آمریکا دروغین است.

خطیب جمعه قزوین بیان کرد: اگر آمریکا بگوید پنج دقیقه دیگر تحریم را برخواهد داشت ما باور نمی کنیم حالا چگونه می توان به وعده هایی که 10 تا 15 سال دیگر طول می کشد اعتماد کنیم.

وی اضافه کرد: این توهین که آمریکا با تمسخر و توهین وعده های شیطانی به ملت بدهد برای ما قابل تحمل نیست و ملت این وعده ها را باور ندارد.

عابدینی گفت: نمی توانیم سرنوشت ملت و انقلاب و آینده کشور را به وعده های شیطانی آمریکا که در پرونده خود جز خونریزی، نیرنگ، شرارت چیزی ندارد بسپاریم زیرا این کار خسارت سنگینی دارد.

امام جمعه موقت قزوین بیان کرد: شیطان جز نیرنگ، فریب و دروغ برای ملتها سودی ندارد و وعده هایش عملی نیست لذا نگاه مسئولان کشور باید با نگاهی قرآنی و رهنمود رهبری، هماهنگ باشد و به ملت نگاه کنند.

وی تصریح کرد: مسئولان توانمندی های ملت را بکار گیرند و با بیکاری، گرانی مبارزه کرده و زمینه زندگی شرافتمندانه برای مردم را فراهم کنند.

نشاط علمی در دانشگاهها ایجاد کنید

حجت الاسلام عابدینی در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد نشاط در مراکز علمی و دانشگاهی اظهارداشت: از مسئولان انتظار داریم دانشگاهها را از نفوذ افراد افراطی برهانند و نشاط را جایگزین کنند و از همه امکانات بالقوه کشور بهره ببرند و به جای آکه به دشمنان نگاه کنند تا به ما صدقه بدهند به توان داخلی اتکا کنند.

وی افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی راه نجات کشور است و اگر دست به دست هم دهیم و از ظرفیت های داخلی استفاده کنیم می توانیم در برابر استکبار ایستاده و روی پای خود بایستیم و برای دیگران هم الگو باشیم.

عابدینی گفت: انقلاب اسلامی میتواند با الگو شدن برای ملل جهان راه استکبار ستیزی و ظلم ستیزی را هموار کرده تا با بیداری مردم بساط استکبار را در جهان برچینند.

دستگاه دیپلماسی پیام رهبری را منتقل کند

خطیب جمعه قزوین در ادامه با بیان اهمیت پیام رهبری به جوانان جهان اظهارداشت: وظیفه دستگاه دیپلماسی کشور این است که نامه رهبری به جوانان جهان را که از آنها خواسته خودشان اسلام شناسی را پیشه کنند به گوش ملل دیگر برسانند تا همه از محتوای این پیام مهم آگاه شوند.

وی اضافه کرد: اگر بتوانیم همپای رهبری حرکت کنیم و پیام مهم رهبری را توسط نمایندگی های خارج از کشور به اطلاع جوانان برسانیم آثار ارزشمندی را شاهد خواهیم بود.

عابدینی با تبریک به مناسبت پرتاب چهارمین ماهواره ایرانی به فضا گفت: ایران اسلامی با برخورداری از جوانان اندیشمند قادر است کارهای بزرگی انجام دهد و به قله های علمی دست یابد.