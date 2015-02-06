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۱۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۲۶

وزیر خارجه اردن :حملات اخیر آغاز انتقام از داعش است

وزیر خارجه اردن :حملات اخیر آغاز انتقام از داعش است

وزیرخارجه اردن در واکنش به حملات نیروی هوایی این کشور به مواضع داعش در سوریه اظهار داشت: این در واقع آغاز انتقام ما از داعش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «ناصر جوده» وزیرخارجه اردن، حملات نیروی هوایی این کشور به مواضع داعش در سوریه را آغاز انتقام از این گروه تروریستی در پی سوزاندن «معاذ الکساسبه» توصیف کرد.

وی با اشاره به اینکه اردن اعضای گروه تروریستی را با قدرت در هرجایی که باشند، تحت پیگرد قرار می دهد، افزود: هر عضو داعش هدفی برای ما محسوب می شوند ولی همانطور که می دانید آنها هویت خود را به طور برنامه ریزی شده مخفی می کنند و جز اقلیتی احمق چیز دیگری نیستند.

وزیرخارجه اردن با اشاره به اعزام دهها فروند جنگنده ارتش اردن برای حمله به مواضع داعش، افزود: این گروه تروریستی اخیرا حملاتی را در کانادا، استرالیا و فرانسه داشته و نباید قدرتش دستکم گرفته شود.

کد مطلب 2488629

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