22 بهمن یک عید حقیقی است/نیت خوانی از بدترین مشکلات جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه زنجان با تاکید بر اینکه رنگ جناحی و سیاسی دادن به امور و شنیده‌ها مناسب نبوده و نتیجه خوشایندی نخواهد داشت افزود: متاسفانه در عصر حاضر و جامعه امروز همه مسائل رنگ سیاسی به خود می‌گیرد و بدترین مشکلات در جامعه ما نیت‌خوانی است.

وی ادامه داد: حفظ کلیت انقلاب و نظام از واجبات است و به فرموده امام راحل نباید سخنانی بر زبان آوریم که دشمن از آن سوء استفاده کند و اگر پیرو ولایت هستیم باید پیرو پیام و دستورات ایشان نیز باشیم در صورتی که شخصی تابع ولایت فقیه است نباید از ایشان جلوتر حرکت کند و یا آنچنان عقب بماند که راه را گم کند.

حجت الاسلام خاتمی افزود: برای پیروزی انقلاب اسلامی ایران ۷۰ هزار شهید دادیم و در مقابل حکومتی که تمام دنیا از آن حمایت می‌کرد افراد بسیاری ایستادند و شکنجه دیدند و خون‌ها ریختند. رژیم طاغوت را از میان برداشته و حکومت دینی را حاکم کردند و بر ما واجب است در حفظ این نظام کوشا باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه وظیفه داریم این روزها را ارج نهاده و جشن بگیریم و همه مسلمانان باید قدر و ارزش این روز را بداند افزود: همگی مکلف هستیم همچون سال‌های پیش که در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پیدا کرده و با آرمان‌های انقلاب تجدید پیمان کرده‌ایم، امسال نیز حضوری پرشور و در صحنه بودن خویش را به جهانیان ثابت کنیم.

حجت الاسلام خاتمی افزود: با توجه به سخنان مقام معظم رهبری، استقلال سیاسی یعنی اینکه خود تصمیم گرفته و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنیم، اعتنایی به دشمنان نداشته و با حب و بغض برای دیگران و مصلحت جامعه تصمیم نمی‌گیریم و پیرو جناح و سیاست خاصی نیستیم و کلیت انقلاب اسلامی ایران و اقتدار ملت ایران است که والاترین ارزش‌ها را دارا است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه امام خمینی(ره) فقیهی جامع‌الشرایط، مفسر و عالمی کم‌نظیر بودند افزود: امام راحل با الگوگیری از امامان و پیشوایان خود، با اطمینان به حق بودن راه خویش پیش رفتند تا پیروزی و تا پای جان ایستادند.

حجت‌الاسلام خاتمی با اشاره به بیانات امام خمینی(ره) افزود: ما مامور به نتیجه نیستیم بلکه مامور به تکلیف و وظیفه بوده و باید تکلیف خود را به درستی و برای رضای خدا انجام داده و نتیجه را به خداوند متعال واگذار کنیم.

وی در ادامه با اشاره به روز نوزدهم بهمن سال ۵۷ گفت: این روز از جمله روزهای غرورآفرین برای ملت ایران و به خصوص ارتش جمهوری اسلامی ایران است و این نام همواره باید در تاریخ ماندگار بماند زیرا در این روز پرسنل نیروی هوایی در محضر امام انقلاب حاضر شده و با جان گذشتگی با امام و پیشوای خود بیعت کردند که این امر اتفاقی بزرگ در ارتباط با حرکت نیروهای مسلح بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: بشریت مدیون رهبری و آزادیخواهی پیامبرگونه امام خمینی(ره) است که با رهبری داهیانه خود خط انقلاب اسلامی را به سایر کشورها نشان داد.