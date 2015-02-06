گروه تروریستی داعش بهانه استکبار برای حضور در منطقه خاورمیانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجی در خطبه های نماز جمعه چناران با اشاره به جنایت جدید داعش درقتل فجیع خلبان اردنی گفت: امریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی گروه تروریستی داعش را به عنوان بهانه ای برای ادامه حضور خود در منطقه بوجود آوردند از همین رو به رغم شعارهایشان با آن مقابله جدی نمی کنند.

وی افزود: استفاده از حربه داعش شرایط را برای نفوذ امریکا، ناتو و حتی رژیم اسرائیل در مناطق مسلمان نشین فراهم کرده است تا از این طریق بتوانند اهداف خود را برآورده کنند.

وی ادامه داد: حضور داعش در عراق و سوریه معضل بزرگی در سطح بین المللی بوجود آورده و تمام دنیا از جنایات آنها متاثر شده است و غربی ها از این ابزار برای تخریب چهره اسلام استفاده می کنند.

انقلاب اسلامی ایران احیاگرمکتب حیات بخش اسلام ناب محمدی(ص) بود

امام جمعه چناران همچنین اذعان داشت: انقلاب اسلامی ایران، آثار فرهنگی فراوانی به همراه داشت که مهم ترین آن ها، احیای اسلام و مطرح کردن آن به عنوان مکتبی حیات بخش است.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران، تجلی شکوهمند حماسه ای است که در روزگار قحطی انسانیت، صفحه ای زرین را در تاریخ حیات آدمی گشود و صلای خداخواهی، معنویت، آزادی و استقلال را در گوش جان جهانیان طنین انداز کرد.

وی افزود: انقلاب اسلامی، تاحدودی توانست زنگارها و پیرایه ها را از اسلام برگیرد و حقیقت ناب آن را به مردم بنمایاند و با این انقلاب، دین اسلام زندگی دوباره یافت و نشان داد که دینِ جاودانی و همیشگی است و می تواند نیازهای همه جوامع را، در هر عصر و زمانی برآورده سازد.

وی والاترین و اساسی ترین نتایج انقلاب اسلامی را سرنگونی حاکمیت طاغوت و نظام استبداد عنوان کرد و گفت: انقلاب اسلامی نظام توحید و اسلام را جانشین آن کرد.

دستاورد های علمی انقلاب اسلامی خیره کننده است

وی با اشاره به پرتاب موفقیت آمیز ماهواره فجر نیز گفت: امروز و پس از گذشت كمتر از دو دهه از پايه‌گذاري صنعت فضايي در كشور به مدد ايمان، انگيزه و دانش مديران، كارشناسان و پژوهشگران‌ تربيت‌يافته در مكتب انقلاب اسلامي و دفاع مقدس به پيچيده‌ترين دستاوردهاي دانش هوا-فضا دست یافتند.

وی گفت: فرزندان ايران زمين، سرعتي خيره‌كننده يافته و عزم سترگ و اراده انقلابي آنان موانع ايجاد‌شده از سوي نظام سلطه در مسير پيشرفت ايران اسلامي را يكي پس از ديگري از ميان بر‌داشته است.

وی افزود: بسياري از پيشرفت‌هاي به‌دست‌آمده در كشور پس از انقلاب اسلامي مرهون نسلي است كه در فضاي انقلاب اسلامي به رشد و بالندگي دست يافتند.

امام جمعه چناران بیان داشت: با گذشت ۳۶ سال از انقلاب اسلامی و به رغم مشکلات فراوان ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی و تحریم های فزاینده اقتصادی در سایه تعهد و تلاش محققان ایرانی در مسیر خودکفایی و پاسخگویی به نیازهای کشور دستاوردها و موفقیت های چشمگیری در حوزه های مختلف علمی و فناوری حاصل شده است.

حجت الاسلام تاجی با اشاره به پیشرفت های چشمگیر ایران اسلامی درعرصه های مختلف گفت: رشد فزاینده دانشگاه ها، دانشگاهیان و دانشجویان، نرخ خیره کننده رشد مقالات علمی محققان ایرانی در سال های اخیر و پیشرفت های حاصل شده در عرصه های مختلف علم و فناوری از جمله پزشکی و داروسازی، فناوری های زیستی و نانو از جمله این موفقیت ها است.

وی ادامه داد: در شرایطی سخت و با وجود کمبود شدید اعتبارات و دشواری های سال های جنگ و تحریم های همه جانبه خارجی اما حرکت انقلاب اسلامی نشان از عزم و اراده ای استوار در مسیر ارتقای علمی و فناوری دارد.

وی با اشاره به رویش ها وریزش های انقلاب درطول بیشترازسه دهه گفت: مطالعه عميق در تاريخ سياسي اسلام نشان مي دهد نهضت صدراسلام به ويژه بعد از دوران پيامبر (ص) با ريزش هاي فراواني از ياران و اصحاب اين نهضت مواجه گرديد.

وی ادامه داد: افراد بسياري بودند كه در زمان حضرت رسول اكرم (ص) در راه اسلام مجاهدت كرده و براي پيشبرد اسلام و تحقق حاكميت اسلامي زحمت هاي زيادي را كشيده و رنج هاي فراوان متحمل شدند.

حجت الاسلام تاجی تاکید کرد: اين انقلاب بزرگ داراي سه ركن اسلام، رهبري و مردم بود و توده هاي مردم از اقشار مختلف با تأسي به حضرت امام خميني (ره) و براساس تعاليم اسلامي با شعار استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي قيام كردند و انقلاب اسلامي را به پيروزي رساندند.