تحلیلگر آمریکایی: گذر زمان به نفع آمریکاست به ایران امتیاز ندهید!

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوید ایگناتوس تحلیلگر سرشناس آمریکایی با درج مطلبی تحت عنوان«فرصت خوب آمریکا» در نشریه «لیف کرانیکال» خواستار عجله نکردن دولت آمریکا در رویارویی با ایران و روسیه شد.

این تحلیلگر با اشاره به توان اقتصادی آمریکا و موقعیت این کشور در سطح جهان می نویسد، آمریکا از موقعیت یک ابر قدرت در جهان برخوردار است لذا نباید در دادن امتیاز به کشورهای ضعیفتر و کوچکتر و امضاء توافق نامه هایی که کاملا پخته نشده اند عجله کند مثلا امضاء توافق هسته ای با ایران.

نویسنده همچنین به عنوان مثال به سوزاندن خلبان اردنی توسط داعش اشاره می کند و می نویسد خوشبختانه این اقدام داعش آنچنان تنفری از این گروه در جهان عرب از این گروه به وجود آورده که خود موجب نابودی این گروه خواهد شد کاری که هزاران بمب آمریکا نمی توانست انجام دهد.

نویسنده با اشاره به رشد اقتصادی آمریکا و تبدیل شدن این کشور به یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهان که در ماه های قبل در تولید نفت از عربستان هم پیشی گرفته که یکی از دلایل کاهش قیمت نفت در جهان است معتقد است، ادعا کرد نباید برای توافق هسته ای با ایران خیلی مصالحه کند و به ایران امتیاز بدهد زیرا اگر ایرانی ها واقعا بخواهند برنامه هسته ای خود را متوقف کنند و از مقابله با آمریکا خودداری کنند که این کار خوبی است و اگر هم نخواهند آمریکا باید صبر کند و عجله نکند زیرا که کاهش قیمت نفت و انزوای بیشتر ایران در سطح جهان موجب فشار بر ایران و به ضرر تندروهای ایران تمام خواهد شد!

ایگناتوس همچنین مواضع آمریکا در قبال روسیه در پی تحولات اوکراین را هوشمندانه خوانده و می نویسد آمریکا تا به حال راه خروج برای رئیس جمهور روسیه از این وضعیت را باز گذاشته است اما اگر روسیه بخواهد به یکدندگی خود ادامه دهد آمریکا می تواند تدریجا با ارسال سلاح به اوکراین در حالیکه روسیه به خاطر کاهش قیمت نفت بسیار ضعیف شده است کاری کند که روسیه هزینه های زیادی بپردازد.