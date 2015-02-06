افتتاح 37 پروژه جوادآباد با حضور مسئولان کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز مراسم جشن انقلاب در روستای قلعه بلند بخش جواد آباد با حضور حجت الاسلام سید حسین حسینی امام جمعه جواد آباد و سید همایون عباسی بخشدار جواد آباد برگزار شد

حجت الاسلام سید حسین حسینی در این جلسه با اشاره به ورود تاریخی امام خمینی به میهن اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران در تاریخ اسلام انقلاب بزرگی بوده و تمرینی برای انقلاب فرج است، چرا که انقلاب ایران ، ملت و امت ما را از تاریکی ها نجات داد و عزت و مردانگی را به مردم ایران عطا کرد.

امام جمعه بخش جواد آباد با شرح جنایتهای که طاغوتیان قبل از انقلاب بر علیه مردم ایران روا می داشتند افزود: با رهبری امام خمینی (ره) و همراهی اقشار مختلف مردم جنایتهای رژیم مستبد شاهنشاهی به پایان رسید و حکومتی اسلامی سراسر کشورمان را فرا گرفت.

حسینی یادآور شد: نباید به انقلاب اسلامی ایران بسنده کنیم وبا ظهور حضرت ولیعصر ،انقلاب مهدی (عج)رخ خواهد داد تا حلاوت شیرین انقلاب با زدودن کفر و ستیر و حاکم کردن عدل و داد در سراسر کره خاکی استشمام گردد.

سید همایون عباسی بخشدار جواد آباد نیز با اشاره به 37 پروژه عمرانی بخش جواد آباد اظهار کرد : این پروژه ها با حضور مسئولین عالیرتبه کشوری و استانی در ایام دهه فجر افتتاح و بهره برداری می گردد.

بخشدار جواد آباد در ادامه صحبتهای خود تاکید کرد: بهسازی معابر روستای قلعه بلند به مساحت 3700 متر مربع یکی از 37 پروژه عمرانی بخشداری جواد آباد بود که در ماه گذشته انجام شد که ادامه این روند با مشارکت مردم خوب روستا ، همکاری و همدلی با دهیار و شورای اسلامی روستا مورد انتظار جدی است.

نماینده عالی دولت تدبیر و امید اظهار داشت غرب به اين نتيجه رسيده است که مشكلات دنيا بدون حضور ايران قابل حل نيست و اين افتخاري عظيم براي ملت ايران است لذا با حضور گسترده در راهپيمايي 22 بهمن پاسخ دندانشکنی به یاوه گوی غربیان و اطرافیانشان داشته باشیم.